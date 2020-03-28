Сейчас в Москве около 700 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией ковид-19. Зеленоградец Даниил Устинов ведет в телеграме канал Covid charts, где строит различные графики, связанные с распространением инфекции. По его расчетам, если текущая тенденция сохранится, к 7 апреля в Москве может быть 11500 подтвержденных случаев.

В тех странах, где распространяется инфекция, случаи растут экспоненциально, то есть, чем больше случаев, тем быстрее растет их число. Главный график, за которым следит Устинов — подтвержденные случаи в логарифмической шкале. Экспонента на таком графике выглядит как прямая. Когда эпидемия замедлится, новые случаи будут ниже прямой.