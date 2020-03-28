Сейчас в Москве около 700 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией ковид-19. Зеленоградец Даниил Устинов ведет в телеграме канал Covid charts, где строит различные графики, связанные с распространением инфекции. По его расчетам, если текущая тенденция сохранится, к 7 апреля в Москве может быть 11500 подтвержденных случаев.
В тех странах, где распространяется инфекция, случаи растут экспоненциально, то есть, чем больше случаев, тем быстрее растет их число. Главный график, за которым следит Устинов — подтвержденные случаи в логарифмической шкале. Экспонента на таком графике выглядит как прямая. Когда эпидемия замедлится, новые случаи будут ниже прямой.
Сейчас данные по Москве ложатся на ровную экспоненту, говорит Устинов. Если тренд продолжится, то нас ждут следующие цифры:
- 29 марта — 1150 заболевших
- 1 апреля — 2500 заболевших
- 4 апреля — 5300 заболевших
- 7 апреля — 11500 заболевших
Чтобы замедлить распространение инфекции, нужно снизить число контактов между людьми. Для этого указом президента следующая неделя объявлена нерабочей. Многие специалисты призывают к более жестким мерам по ограничению контактов, так и к активным мерам по поддержке людей и бизнеса в этой ситуации. Редакция «Зеленоград.ру» призывает своих читателей следовать рекомендациям медиков и максимально снизить число контактов с другими людьми.
То есть вирус будет продолжать распространяться по популяции все с той же неизвестной (и сейчас) экспонентой, но число вывяленных случаев будет много меньше, поскольку выявляться будут только тяжелые случаи, с которыми пойдут к врачу, а о ~90 % случаях по-прежнему никто ничего и не узнает - заразившиеся пару раз чихнут, в худшем случае выпьют таблетку парацетамола и пойдут дальше.