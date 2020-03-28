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«Если тренд сохранится, к 7 апреля Москву ждут 11 тысяч заболевших». Зеленоградец Даниил Устинов о математической тенденции распространения коронавируса 28.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Сейчас в Москве около 700 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией ковид-19. Зеленоградец Даниил Устинов ведет в телеграме канал Covid charts, где строит различные графики, связанные с распространением инфекции. По его расчетам, если текущая тенденция сохранится, к 7 апреля в Москве может быть 11500 подтвержденных случаев.

В тех странах, где распространяется инфекция, случаи растут экспоненциально, то есть, чем больше случаев, тем быстрее растет их число. Главный график, за которым следит Устинов — подтвержденные случаи в логарифмической шкале. Экспонента на таком графике выглядит как прямая. Когда эпидемия замедлится, новые случаи будут ниже прямой.

Сейчас данные по Москве ложатся на ровную экспоненту, говорит Устинов. Если тренд продолжится, то нас ждут следующие цифры:

  • 29 марта — 1150 заболевших
  • 1 апреля — 2500 заболевших
  • 4 апреля — 5300 заболевших
  • 7 апреля — 11500 заболевших

Чтобы замедлить распространение инфекции, нужно снизить число контактов между людьми. Для этого указом президента следующая неделя объявлена нерабочей. Многие специалисты призывают к более жестким мерам по ограничению контактов, так и к активным мерам по поддержке людей и бизнеса в этой ситуации. Редакция «Зеленоград.ру» призывает своих читателей следовать рекомендациям медиков и максимально снизить число контактов с другими людьми.

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Метки:
коронавирус, эпидемия, карантин
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Обсуждение
Владислав М
3 часа назад
Веселые картинки веселыми картинками, но на Коммунарке справедливо ожидают пика подтвержденных случаев на следующей неделе. Пока была подпитка группами риска, попадающими под обязательную проверку, рост выявленных случаев рос экспоненциально. Сейчас пространство для роста проверяемых сузилось кругом общения уже выявленных. Рано или поздно этот круг, который худо-бедно самоизолируется, закончится, а поводов для проверки новых кандидатов будет меньше: сообщение с очагами практически прервано.

То есть вирус будет продолжать распространяться по популяции все с той же неизвестной (и сейчас) экспонентой, но число вывяленных случаев будет много меньше, поскольку выявляться будут только тяжелые случаи, с которыми пойдут к врачу, а о ~90 % случаях по-прежнему никто ничего и не узнает - заразившиеся пару раз чихнут, в худшем случае выпьют таблетку парацетамола и пойдут дальше.
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