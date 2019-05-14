1 комментарий
Презентация книги Феликса Новикова «Зеленоград — город архитектора Игоря Покровского» 18 мая 18:00 Библиотека театра и кино №252 Возраст 6+

Презентация книги Феликса Новикова «Зеленоград — город архитектора Игоря Покровского» пройдет 18 мая в Библиотеке театра и кино № 252 (корпус 1462). О книге расскажут: Феликс Аронович Новиков — архитектор, теоретик, историк и критик архитектуры, автор целого ряда построек в Москве и Зеленограде (примет участие в презентации по скайпу); Юрий Грошев — архитектор, специалист по советскому модернизму; дочь И.А. Покровского Мария Игоревна и сын Александр Игоревич. Начало в 18:00. Вход свободный.

Книга о том, как возник, развивался, проектировался и строился в ХХ веке город-спутник Москвы Зеленоград и о его главном архитекторе — Игоре Александровиче Покровском. Выдающийся мастер советской, российской архитектуры, народный архитектор СССР, он сыграл решающую роль в определении образного строя города, оставил в нем яркий творческий след. Начав свою профессиональную деятельность в формах сталинской архитектуры, Покровский стал одним из лидеров нового модернистского движения, утвердившегося в советской архитектуре во второй половине 1950-х годов.

Телефон для справок: +7(499)736-20-74

С разрешения издательства «Кучково поле» публикуем две главы из новой книги:

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Обсуждение
A T
14 мая
Очень интересно - и почитать книгу, и посетить презентацию по возможности. Заказала.
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