Книга о том, как возник, развивался, проектировался и строился в ХХ веке город-спутник Москвы Зеленоград и о его главном архитекторе — Игоре Александровиче Покровском. Выдающийся мастер советской, российской архитектуры, народный архитектор СССР, он сыграл решающую роль в определении образного строя города, оставил в нем яркий творческий след. Начав свою профессиональную деятельность в формах сталинской архитектуры, Покровский стал одним из лидеров нового модернистского движения, утвердившегося в советской архитектуре во второй половине 1950-х годов.

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С разрешения издательства «Кучково поле» публикуем две главы из новой книги: