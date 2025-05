Это зрелищная музыкальная история по мотивам мифа об Орфее и Эвридике. Любовь, музыка, мода и кино сливаются в этом фантасмагорическом путешествии по загробному миру, где герой отправляется спасать свою возлюбленную после трагической свадьбы. Его спутник — обаятельный таксист Харон в исполнении Венсана Касселя. В мире, где властвуют Прозерпина (Фанни Ардан) и богини судьбы, Орфея ждут испытания, страхи и надежда.

В фильме звучат хиты мировой оперы и современной музыки, узнаваемые с первого такта: знаменитые арии и музыка опер Пуччини, Верди, Глюка, Беллини, Бизе, Россини, «Вальс» Равеля и песня The Power of love (Frankie Goes to Hollywood). В ролях — Пласидо Доминго, Эрвин Шротт, Катерина Мурино. Костюмы созданы Dolce&Gabbana.

«Дольче!» — необычный кинематографический проект Давиде Ливерморе и Паоло Джепа Кукко, известных постановками в La Scala, Большом театре и Сиднейской опере. Фильм снят в виртуальных декорациях, что делает его визуально эффектным и идеально подходящим для большого экрана.

В Зеленограде «Дольче!» покажут 11 мая (воскресенье) в 15:00 в кинотеатре «Зеленопарка». Билеты на сайте проекта «Театр в кино».