Балет «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского по праву считают шедевром мирового искусства.

Он был создан более 140 лет назад и до сих пор считается непревзойденным достижением, эталоном на все времена.

Литературной основой либретто могли послужить сказка немецкого писателя Музеуса «Лебединый пруд»

и «Ундина» — старинная повесть из Ламотт-Фуке в стихах В.А. Жуковского.

Оба произведения отражают темы и образы романтического искусства — стремление к идеалу

и невозможность его обрести. Этот сюжет был превращён П.И. Чайковским в волнующую поэму о верной любви.

Самые яркие моменты музыки балета воплотятся в музыкально-литературной композиции

с иллюстрациями в исполнении Драматического театра песочного искусства «Пески времени».

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