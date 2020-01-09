Концерт «Лебединое озеро» Московского Государственного Симфонического оркестра для детей и юношества прозвучит 26 января в Культурном центре «Зеленоград». В программе: фрагменты музыки балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро», Ф. Мендельсон симфония № 3 «Шотландская». Дирижер Иван Рудин. Начало в 12:00. Стоимость билетов 300-700 рублей.
Балет «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского по праву считают шедевром мирового искусства.
Он был создан более 140 лет назад и до сих пор считается непревзойденным достижением, эталоном на все времена.
Литературной основой либретто могли послужить сказка немецкого писателя Музеуса «Лебединый пруд»
и «Ундина» — старинная повесть из Ламотт-Фуке в стихах В.А. Жуковского.
Оба произведения отражают темы и образы романтического искусства — стремление к идеалу
и невозможность его обрести. Этот сюжет был превращён П.И. Чайковским в волнующую поэму о верной любви.
Самые яркие моменты музыки балета воплотятся в музыкально-литературной композиции
с иллюстрациями в исполнении Драматического театра песочного искусства «Пески времени».
Купить билет можно на сайте mgso.moscow и на сайте КЦ Зеленоград dkzelenograd.ru
Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества создан в 1989 году, как единственный в мире симфонический коллектив, посвящающий значительную часть своей концертной деятельности музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Концерты и абонементы оркестра проходят на ведущих площадках Москвы.
С 1995 года оркестр ежегодно проводит циклы концертов с юными солистами в различных залах Москвы, Московской области и других регионов России, участники — победители и лауреаты престижных всероссийских и международных музыкальных состязаний.
Летом 2017 года приказом Департамента культуры города Москвы художественным руководителем оркестра был назначен известный пианист Иван Рудин. С приходом нового руководителя оркестр значительно расширил репертуар, начал сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными музыкантами, молодыми дирижерами и солистами, стал постоянным участником популярных телепроектов.
Московский государственный симфонический оркестр высоко оценивают и зрители, и музыканты, и критики. Это культура исполнения, интересные интерпретации шедевров классической музыки, отличный выбор произведений. И главное — это не просто выступление оркестра в традиционном формате, а целая красивая и познавательная концертная программа! С видеопроекциями, песочным шоу, театральными элементами, интересными рассказами о композиторах и исполнителях, с участием актеров театра и кино. На такой концерт можно смело идти всей семьей — это и есть та самая «нескучная классика».