Вы думаете, что еще слишком молоды для скандинавской ходьбы?

— Большинству моих учеников до 40 лет.

Вы думаете, что уже слишком стары для?

— Моя свекровь в свои 66 лет не отстает от меня на соревнованиях.

Думаете, что это слишком легко и неэффективно?

— Загляните в удивлённые отзывы моих учеников-мужчин.

Вам кажется, что это скучно?

— Во время ходьбы можно разговаривать! Какой другой вид спорта это позволяет?

Некогда?

— В магазин, на работу, на прогулку с детьми. Приносите мне свои оправдания, будем от них избавляться и искать возможности.

Мария Лифшиц — инструктор ONWF (Original Nordic Walking Federation).