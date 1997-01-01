24 октября в 12:00 Медицинский центр «Аксис» совместно с профессиональным инструктором Марией Лифшиц проведут для всех желающих бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе и чаепитие в уютном ресторане «Брецель». Встреча в ресторане «Брецель» (корпус 1130) в 12:00. Запись по телефону 8(963)650-95-72.
Вы думаете, что еще слишком молоды для скандинавской ходьбы?
— Большинству моих учеников до 40 лет.
Вы думаете, что уже слишком стары для?
— Моя свекровь в свои 66 лет не отстает от меня на соревнованиях.
Думаете, что это слишком легко и неэффективно?
— Загляните в удивлённые отзывы моих учеников-мужчин.
Вам кажется, что это скучно?
— Во время ходьбы можно разговаривать! Какой другой вид спорта это позволяет?
Некогда?
— В магазин, на работу, на прогулку с детьми. Приносите мне свои оправдания, будем от них избавляться и искать возможности.
Мария Лифшиц — инструктор ONWF (Original Nordic Walking Federation).
12:00-13:00 — Лекция в ресторане «Брецель»: Почему именно скандинавская ходьба так актуальна для современного городского жителя? Какие палки нужны именно вам и где их купить? Как, когда и сколько ходить полезно для здоровья? Что говорит медицина?
13:00-13:30 — Ответы на вопросы
13:30-14:00 — Мастер-класс на улице. Активная разминка. Обучение технике активной ходьбы. Растяжка
Записывайтесь на мастер-класс в комментариях или по телефону 8(963)650-95-72
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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