История, рассказанная героями, абсолютно универсальна. Лирическая комедия «Северное сияние» рассказывает о жизни одной семьи. Герои проходят нехитрые испытания, попадая то в смешные, то в драматические ситуации: они шумно выясняют отношения, врут, прибегают к угрозам и шантажу. Начинает казаться, что они ненавидят друг друга, но потом зритель понимает, что они любят друг друга так, что готовы пожертвовать жизнью ради друг друга.

Актёры играют с максимальной экспрессией и самоотдачей, в прямом смысле этого слова — на нервах. И зритель начинает реально сопереживать героям.