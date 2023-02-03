Два премьерных спектакля со звёздным актёрским составом будут представлены в течение следующего месяца в зеленоградском ДК. Комедия «Северное сияние» рассказывает трогательную лирическую историю, постановку можно увидеть 24 февраля. Спектакль «Наследник» пройдёт 18 марта — это дерзкая и захватывающая история о том, как невинная шутка сотворила хаос в одной французской семье.
История, рассказанная героями, абсолютно универсальна. Лирическая комедия «Северное сияние» рассказывает о жизни одной семьи. Герои проходят нехитрые испытания, попадая то в смешные, то в драматические ситуации: они шумно выясняют отношения, врут, прибегают к угрозам и шантажу. Начинает казаться, что они ненавидят друг друга, но потом зритель понимает, что они любят друг друга так, что готовы пожертвовать жизнью ради друг друга.
Актёры играют с максимальной экспрессией и самоотдачей, в прямом смысле этого слова — на нервах. И зритель начинает реально сопереживать героям.
Этот смешной и волнующий спектакль не оставит равнодушным ни одного зрителя.
Звездный состав в премьерном спектакле «Северное сияние»: Вячеслав Разбегаев, Лидия Вележева, Игорь Лифанов, Олег Алмазов и другие.
Когда: 24 февраля, 18:00
Где: КЦ «Зеленоград» (ДК)
Возраст: 16+
Билеты без комиссии: здесь
ПРОМОКОД: только для подписчиков группы Вконтакте, подробнее читайте здесь.
Пушкинская карта — не действует.
В спектакле зрители становятся свидетелями хаоса, возникшего в результате спора, который вскрыл тайны одной интеллектуальной французской семьи. Невинная шутка переворачивает ход событий.
Каждый, кто присутствует на вечере, узнаёт много нового о себе и о своих визави. Оказывается, что в реальности мы знаем друг о друге лишь то, что помогает поддерживать комфортные светские отношения. Всё происходящее настолько неожиданно, что совершено невозможно предугадать, каким будет финал. И это делает просмотр еще более захватывающим и увлекательным!
Прекрасный актерский ансамбль создаёт особую атмосферу. Стильно, дерзко, провокационно!
Звездный состав в премьерном спектакле «Наследник»: Константин и Ксения Лавроненко, Марина Зудина, Юрий Батурин,Иван Оганесян,Алексей Бардуков.