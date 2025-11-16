С историей и современностью Зеленограда гостей познакомят через призму архивных и современных фотографий. Сравнивая снимки разных эпох, участники лекции смогут увидеть, что в облике города изменилось за 67 лет его истории, а что осталось неизменным — проследят за эволюцией архитектуры и планировки Зеленограда.

Лекцию проведёт Владимир Николаевич Лобачевский, руководитель творческого объединения «Параллели».