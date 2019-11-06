«Мои времена года» — это диалог со зрителем, который знает и любит Александра Домогарова по многочисленным ролям в театре и кинематографе. Теперь он предстанет перед ними в амплуа исполнителя. Учитывая, что все, за что берется артист, он делает с полной отдачей, предстоящий спектакль-концерт в сопровождении замечательных музыкантов и увлекательного видеоряда, обещает быть интересным и неординарным.

Билеты можно купить:

Онлайн;

В кассах КЦ «Зеленоград»; каждый день с 11:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00.

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