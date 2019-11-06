Концерт-спектакль Александра Домогарова «Мои времена года» при участии группы «БАМбей» 16 ноября 18:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

Концерт-спектакль н.а. России Александра Домогарова «Мои времена года» при участии группы «БАМбей» пройдет 16 ноября в Культурном центре «Зеленоград». Любимый артист покажет еще одну грань своего таланта — музыкальную. В программу вошли песни В. Высоцкого, Г. Лепса, А. Розенбаума, групп «Машина времени», «Чиж и Ко», «Черный кофе» и др. Начало в 18:00. Стоимость билетов от 500 до 3000 рублей.

«Мои времена года» — это диалог со зрителем, который знает и любит Александра Домогарова по многочисленным ролям в театре и кинематографе. Теперь он предстанет перед ними в амплуа исполнителя. Учитывая, что все, за что берется артист, он делает с полной отдачей, предстоящий спектакль-концерт в сопровождении замечательных музыкантов и увлекательного видеоряда, обещает быть интересным и неординарным.

Билеты можно купить:

  • Онлайн;
  • В кассах КЦ «Зеленоград»; каждый день с 11:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00.

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Александр Домогаров — Канатоходец (В.Высоцкий)
Евгений Стукалин/youtube.com
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