Концерт-спектакль н.а. России Александра Домогарова «Мои времена года» при участии группы «БАМбей» пройдет 16 ноября в Культурном центре «Зеленоград». Любимый артист покажет еще одну грань своего таланта — музыкальную. В программу вошли песни В. Высоцкого, Г. Лепса, А. Розенбаума, групп «Машина времени», «Чиж и Ко», «Черный кофе» и др. Начало в 18:00. Стоимость билетов от 500 до 3000 рублей.
«Мои времена года» — это диалог со зрителем, который знает и любит Александра Домогарова по многочисленным ролям в театре и кинематографе. Теперь он предстанет перед ними в амплуа исполнителя. Учитывая, что все, за что берется артист, он делает с полной отдачей, предстоящий спектакль-концерт в сопровождении замечательных музыкантов и увлекательного видеоряда, обещает быть интересным и неординарным.
Билеты можно купить:
- Онлайн;
- В кассах КЦ «Зеленоград»; каждый день с 11:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00.
Группа события в ВКонтакте