В программе классические и современные композиции, разнообразие стилей — от бибопа до босса-новы. Прозвучат произведения Чарли Паркера, Джорджа Бенсона, Стиви Уандера, Гровера Вашингтона мл., а также джазовые версии «Московских окон» и «Дорогие мои москвичи».
Впервые вместе со своими педагогами выступит ансамбль эстрадно-джазового отделения Bubble-gum-jazz — для ребят это дебют в «взрослой» программе. В концерте также участвует студент музыкального училища имени Гнесиных Алексей Соловьёв.
27 ноября в 18:30 в большом зале школы по адресу улица Юности, дом 7. Вход свободный, но лучше приходить заранее — концерты обычно проходят с аншлагом.
