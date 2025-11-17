Впервые вместе со своими педагогами выступит ансамбль эстрадно-джазового отделения Bubble-gum-jazz — для ребят это дебют в «взрослой» программе. В концерте также участвует студент музыкального училища имени Гнесиных Алексей Соловьёв.

27 ноября в 18:30 в большом зале школы по адресу улица Юности, дом 7. Вход свободный, но лучше приходить заранее — концерты обычно проходят с аншлагом.