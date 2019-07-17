Регистрация участников начнется в 15:00, начало стартов с 15:30. Заезды будут проходить для девочек и мальчиков раздельно по следуюшим возрастным группам: 3-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет и 9-10 лет. Победителей в каждой возрастной категории ждут ценные подарки от организаторов праздника — магазина 4sport и ГБУ «Энергия».

Семейные старты для семей с детьми от 3 до 10 лет регистрация. Начало в 12:00

Гонка на самокатах на школьном озере для детей от 3 до 10 лет регистрация. Начало в 15:00

Берите с собой всю семью и хорошее настроение!

Подробности по телефону 8(499)731-52-20 пн-пт с 9:00 до 18:00