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Большой семейный праздник 20 июля 12:00 Роллеродром на Школьном озере Возраст от 3 до 10

20 июля на пляжной части Школьного озера пройдет Большой семейный праздник. Семейные старты, яркая анимационная программа, детская гонка на самокатах, выступление студии воздушно-спортивного эквилибра «Полерина», мастер-класс от бургерной Янхук и многое другое подготовили для вас организаторы праздника. Вход свободный. Начало в 12:00. Предварительная регистрация на детскую гонку на самокатах и на семейные старты.

Регистрация участников начнется в 15:00, начало стартов с 15:30. Заезды будут проходить для девочек и мальчиков раздельно по следуюшим возрастным группам: 3-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет и 9-10 лет. Победителей в каждой возрастной категории ждут ценные подарки от организаторов праздника — магазина 4sport и ГБУ «Энергия».

  • Семейные старты для семей с детьми от 3 до 10 лет регистрация. Начало в 12:00
  • Гонка на самокатах на школьном озере для детей от 3 до 10 лет регистрация. Начало в 15:00

Берите с собой всю семью и хорошее настроение!

Подробности по телефону 8(499)731-52-20 пн-пт с 9:00 до 18:00

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