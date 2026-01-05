Десятки увлеченных педагогов и сотни семей ежегодно собираются на фестивале, где можно что-то делать самому, а не только смотреть.
Опыты, фокусы, игры, научные развлечение, квесты. Математика, физика, биология, астрономия, конструирование, настольные игры и многое другое. Будет интересно детям от 6 до 14 лет и родителям.
Как проходит фестиваль смотрите в сюжете канале «360».
- 31 января (суббота) с 12 до 17 часов
- Менделеево, КДЦ «Метролог», улица Куйбышева, 11
- Вход свободный, регистрация не требуется
Также продолжается прием заявок на участие: организаторы приглашают педагогов, популяризаторов науки, руководителей детских объединений и просто увлеченных людей, которые хотят рассказывать о том, что любят сами. Заявки присылайте координатору фестиваля Ольге Оводовов (olgaovodova в телеграме)
