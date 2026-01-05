Десятки увлеченных педагогов и сотни семей ежегодно собираются на фестивале, где можно что-то делать самому, а не только смотреть.

Опыты, фокусы, игры, научные развлечение, квесты. Математика, физика, биология, астрономия, конструирование, настольные игры и многое другое. Будет интересно детям от 6 до 14 лет и родителям.

Как проходит фестиваль смотрите в сюжете канале «360».