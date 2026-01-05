Фестиваль «Ритм Науки» — 31 января в Менделеево 31 января 12:00 Возраст 6+

Десятки увлеченных педагогов и сотни семей ежегодно собираются на фестивале, где можно что-то делать самому, а не только смотреть.

Опыты, фокусы, игры, научные развлечение, квесты. Математика, физика, биология, астрономия, конструирование, настольные игры и многое другое. Будет интересно детям от 6 до 14 лет и родителям.

Как проходит фестиваль смотрите в сюжете канале «360».

  • 31 января (суббота) с 12 до 17 часов
  • Менделеево, КДЦ «Метролог», улица Куйбышева, 11
  • Вход свободный, регистрация не требуется

Также продолжается прием заявок на участие: организаторы приглашают педагогов, популяризаторов науки, руководителей детских объединений и просто увлеченных людей, которые хотят рассказывать о том, что любят сами. Заявки присылайте координатору фестиваля Ольге Оводовов (olgaovodova в телеграме)

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, наука, родители, активный досуг
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Аферистов, которые пытались продать должность главы Солнечногорска за 70 миллионов, приговорили к условным срокам Новости
«Яндекс Карты» начали показывать путь отправления поездов МЦД и вести пассажиров прямо к платформе Новости
Ёлку, которую семь лет выращивали жители Голубого, спилила ночью неизвестная семья Новости
Поликлиникам предоставили бесплатный доступ к HeadHunter для поиска врачей Новости
Роспотребнадзор вынес предостережение РЖД из-за холода на вокзале Крюково Новости
Автотехцентр Автория поздравляет всех с наступающим Новым Годом! Реклама
После жалобы прокурору на Панфиловском проспекте отремонтировали памятный знак защитникам Москвы Новости
Зеленоградская компания разработала ски-пассы на «умной бумаге» для горнолыжных курортов Новости
Чёрное озеро в Брёхово не попало в «народный» план очистки подмосковных — трёхсот голосов оказалось мало Новости
Концертная неделя в КЦ «Зеленоград»: 5-11 января Новости
Капитальный ремонт школы 1353 планируют завершить в марте Новости
Митя Фомин в Зеленограде Реклама
Не только «Грачи» — зачем ехать на выставку Саврасова в Истре Новости
В этот день, 3 января 1992 года, Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы, а внутри него образовано пять районов Новости
На перекрёстке Сосновой аллеи и аллеи Лесные пруды не будут запрещать левые повороты Новости
Учёные из Зеленограда получили правительственную премию за высокочувствительные сенсоры для измерительной техники Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
Катки с естественным льдом начали заливать в Зеленограде Новости
Бесплатный электротюбинг заработал на Северном речном вокзале Новости
Открылись пункты утилизации использованных новогодних ёлок Новости
Возле станции МЦД Сходня планируют построить жилой комплекс с домами средней этажности Новости
Коммунальные платежи подорожали с января Новости
«Темпл Бар» — Стейк&Паб от всей души приветствует всех жителей Зеленограда в эти волшебные новогодние праздники Реклама
Выставка «Новогодние игрушки и елочные украшения» работает в Музее Зеленограда Новости
Проезд в автобусах, метро и электричках стал дороже со 2 января Новости
Первый ребенок родился в Зеленограде в 2026 году Новости
Пока одни горожане приходили в себя после новогодней ночи, другие вышли на первое беговое событие года Новости
Деды Морозы катают детей на квадроциклах в 8-м микрорайоне Новости
Концерт группы «Белый Орёл» 12+ Реклама
Дед Мороз и Снегурочка раздали подарки пассажирам «Ласточки-экспресса» Новости
Как Зеленоград встречал 21 век. Новогодние ретро-истории Истории
В результате взрыва беспилотника в Московской области ранен мужчина Новости
Французскому бульдогу восстановили дыхание в зеленоградской клинике Новости
Последнюю пятиэтажку сносят на Заводской улице Новости
Новогодняя феерия на льду! Реклама
Парковки на всех улицах будут бесплатными с 31 декабря по 10 января Новости
Новогодний трамвайчик появился на площади Юности Новости
Открыта новая развязка на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе Новости
«Сгорело около 80%»: что происходит на строительном рынке в Брехово после сильного ночного пожара Новости
В новогоднюю ночь и все новогодние праздники ветеринарный центр «Оригами» работает в обычном режиме: круглосуточно, без выходных и без наценок — круглосуточно, без выходных и без наценок Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру