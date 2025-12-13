Большинство кадров сделано в этом году. Фотографии подбирались так, чтобы максимально показать все направления деятельности МЧС — тушение пожаров, учебные тренировки, профилактику с детьми, а также фотопортреты. Сотрудники на снимках продолжают службу в зеленоградском подразделении.

«Хотелось, чтобы люди могли увидеть частичку нашей службы, хотя бы на снимках. Фотовыставка на Центральной площади стала отличным решением», — рассказали в МЧС.

Предполагается, что выставка продлится до конца декабря, но, возможно, и дольше.

Этой осенью в честь 35-летнего юбилея сотрудники МЧС также высадили аллею красных яблонь в 9-м микрорайоне.