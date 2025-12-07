Концерт группы «Сурганова и Оркестр» — Культурный центр «Зеленоград» 8 января 8 января 19:00 Возраст 12+

Группа представит большую праздничную программу, в которую войдут как новые песни, так и узнаваемые композиции.

«Сурганова и Оркестр» — проект певицы, композитора и скрипачки Светланы Сургановой. Коллектив был создан в 2003 году после её ухода из «Ночных снайперов» и быстро обрёл собственное звучание на стыке арт-рока, камерной музыки, авторской песни и поп-рока. В репертуаре группы — как оригинальные тексты, так и композиции на стихи классиков русской и зарубежной поэзии.

