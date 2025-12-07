Группа представит большую праздничную программу, в которую войдут как новые песни, так и узнаваемые композиции.
«Сурганова и Оркестр» — проект певицы, композитора и скрипачки Светланы Сургановой. Коллектив был создан в 2003 году после её ухода из «Ночных снайперов» и быстро обрёл собственное звучание на стыке арт-рока, камерной музыки, авторской песни и поп-рока. В репертуаре группы — как оригинальные тексты, так и композиции на стихи классиков русской и зарубежной поэзии.
- 8 января, 19:00
- КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1)
- Билеты от 2500 до 5500 на «Яндекс Афише».
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Центр фотоники открыли в Зеленограде для производства фотонных чипов. В него планируют набрать двести человек Новости
«Возьмите метлу и пойдите во двор» — Собянин защищает мигрантов, ссылаясь на сокращение преступлений Новости
Каток по новому московскому стандарту открылся в Зеленограде. Здесь непривычный для дворовых площадок уровень комфорта Новости