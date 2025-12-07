«Сурганова и Оркестр» — проект певицы, композитора и скрипачки Светланы Сургановой. Коллектив был создан в 2003 году после её ухода из «Ночных снайперов» и быстро обрёл собственное звучание на стыке арт-рока, камерной музыки, авторской песни и поп-рока. В репертуаре группы — как оригинальные тексты, так и композиции на стихи классиков русской и зарубежной поэзии.

8 января, 19:00

КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1)

Билеты от 2500 до 5500 на «Яндекс Афише».