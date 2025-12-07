Для многих семей поход на «Щелкунчика» давно стал такой же частью подготовки к празднику, как ёлка и мандарины.
Посмотреть хотя бы одну версию — уже радость: каждая постановка сделана на высочайшем уровне и по-своему прекрасна. Но если удастся увидеть больше, удовольствие возрастает многократно. Один сюжет раскрывается совершенно по-разному — через интонацию хореографа, атмосферу, эстетику и эпоху.
Большой экран усиливает впечатление: специальная съёмка позволяет рассмотреть эмоции артистов и тонкие детали, которые в театре часто теряются. Для детей это особенно ценно: так легче погрузиться в историю, понять язык балета и почувствовать настоящую новогоднюю магию.
Проект «Театр в кино» подготовил для зрителей сразу четыре версии традиционной новогодней истории — балета «Щелкунчик». Показы пройдут в кинотеатрах «Иридиума» и «Зеленопарка».
«Щелкунчик» Василия Вайнонена — воссозданная классическая постановка 1934 года, которую восстановил Николай Цискаридзе. На сцене — стиль XIX века, знаменитые ансамбли и любимые детские образы, дополненные современными мультимедийными декорациями. Балет исполняют артисты Академии Вагановой. Зрителей ждёт узнаваемая история, превращённая в праздничное волшебство для всей семьи.
Кинотеатр в ТЦ «Иридиум» в субботу, 13 декабря — в 15:00. Билеты — 720 рублей.
В «Щелкунчике» Рудольфа Нуреева классическая рождественская история превращается в более взрослое и фантазийное путешествие. Постановка 1985 года, созданная для Парижа, соединяет гофмановскую загадочность, красивые, местами причудливые декорации и сложную хореографию. Это спектакль о взрослении Клары, где сказка обретает легкую тревожность, но сохраняет ожидание чуда.
Кинотеатр в ТЦ «Зеленопарк» в воскресенье, 14 декабря — в 15:00. Билеты — 800 рублей.
В «Щелкунчике» МАМТ — одного из ведущих музыкальных театров страны — знакомая рождественская история получает современное, визуально яркое прочтение. Хореограф Юрий Посохов, известный соединением классики и неоклассики, превращает путешествие Мари в изящный танцевальный сон, где огромная книга-декорация открывает мир её фантазий. Спектакль понравится тем, кто ищет элегантную обновлённую версию новогоднего балета.
Прямая трансляция 21 декабря — в 12:00 в кинотеатрах ТЦ «Иридуме» и «Зеленопарке». Билеты 800-880 рублей.
Это редкая версия, в которой сказка рождается прямо на сцене: один фантазёр и найденные на ярмарке игрушки становятся отправной точкой истории, будто возникшей из рождественских традиций самого Дрездена. Здесь детский мир, где оживают куклы и мебель превращается в волшебные сани, соединён с юношескими мечтами о первой любви. В спектакле органично участвуют и студенты балетной школы, что делает эту версию особенно живой и трогательной.
Кинотеатр в ТЦ «Иридиум» во вторник, 30 декабря — в 19:00. Билеты поступят в продажу позднее.