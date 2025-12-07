Для многих семей поход на «Щелкунчика» давно стал такой же частью подготовки к празднику, как ёлка и мандарины.

Посмотреть хотя бы одну версию — уже радость: каждая постановка сделана на высочайшем уровне и по-своему прекрасна. Но если удастся увидеть больше, удовольствие возрастает многократно. Один сюжет раскрывается совершенно по-разному — через интонацию хореографа, атмосферу, эстетику и эпоху.

Большой экран усиливает впечатление: специальная съёмка позволяет рассмотреть эмоции артистов и тонкие детали, которые в театре часто теряются. Для детей это особенно ценно: так легче погрузиться в историю, понять язык балета и почувствовать настоящую новогоднюю магию.

Проект «Театр в кино» подготовил для зрителей сразу четыре версии традиционной новогодней истории — балета «Щелкунчик». Показы пройдут в кинотеатрах «Иридиума» и «Зеленопарка».