Все кошки и собаки, представленные на выставке, социализированы, привиты и готовы к переезду в новые семьи.
Такие выставки проходят регулярно. Обычно в них участвует пара десятков кошек и несколько собак, из которых нескольких обычно забирают в новый дом.
Выставка пройдет 14 декабря (воскресенье) в фойе первого этажа Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1) с 11:00 до 17:00. Вход свободный, регистрация не требуется.
Если вы хотите взять животное, но в этот день не сможете прийти, обращайтесь в приют напрямую: в любой день, кроме понедельника и пятницы, с 13:00 до 17:00. С собой обязательно взять паспорт. Телефон для справок 8-909-918-59-24.
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
