Все кошки и собаки, представленные на выставке, социализированы, привиты и готовы к переезду в новые семьи.

Такие выставки проходят регулярно. Обычно в них участвует пара десятков кошек и несколько собак, из которых нескольких обычно забирают в новый дом.

Выставка пройдет 14 декабря (воскресенье) в фойе первого этажа Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1) с 11:00 до 17:00. Вход свободный, регистрация не требуется.

Если вы хотите взять животное, но в этот день не сможете прийти, обращайтесь в приют напрямую: в любой день, кроме понедельника и пятницы, с 13:00 до 17:00. С собой обязательно взять паспорт. Телефон для справок 8-909-918-59-24.