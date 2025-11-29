С 1 декабря на площадке в 16-м микрорайоне заработает карусель, откроются торговые павильоны с новогодними сувенирами, игрушками, сладостями. Кафе представят зимнее меню. На сцене запланированы праздничные концертные программы. В палатке новогодней почты можно выбрать ретро-открытку и отправить ее по всей стране. Рядом откроется бесплатный каток (посещение по записи).
Городской проект «Зима в Москве» будет работать до 28 февраля. А с 12 декабря по 11 января начнётся фестиваль «Путешествие в Рождество».
Главная творческая зона зеленоградской площадки — креативный цех «Новогодняя трансформация». Здесь дети смогут собирать роботов, конструировать лампы, создавать настольные игры, записывать видеопоздравления, разыгрывать небольшие театральные сцены и участвовать в мини-квестах.
Дополнительно пройдут соревнования «Самый сильный житель района» и семейные эстафеты.
На площадке начнет работать фабрика подарков «Москва помогает», где будут принимать новые вещи для участников СВО, детей из новых регионов и товары для приютов. Рядом разместится «Добрая елка», на которой представлены карточки с желаниями подопечных московских благотворительных организаций.
Площадка включена в маршрут зимнего квеста «Путешествие за подарком мечты». За посещение праздничных точек участники получают печати и могут обменять паспорт путешественника на призы.
Ближе к Новому году начнут проводить интерактивные программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. В новогодние дни запланирована уличная анимация, встречи с ростовыми персонажами и отдельные детские праздники. Будет работать зона анимации по мотивам старинных открыток.