Дополнительно пройдут соревнования «Самый сильный житель района» и семейные эстафеты.

На площадке начнет работать фабрика подарков «Москва помогает», где будут принимать новые вещи для участников СВО, детей из новых регионов и товары для приютов. Рядом разместится «Добрая елка», на которой представлены карточки с желаниями подопечных московских благотворительных организаций.

Площадка включена в маршрут зимнего квеста «Путешествие за подарком мечты». За посещение праздничных точек участники получают печати и могут обменять паспорт путешественника на призы.

Ближе к Новому году начнут проводить интерактивные программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. В новогодние дни запланирована уличная анимация, встречи с ростовыми персонажами и отдельные детские праздники. Будет работать зона анимации по мотивам старинных открыток.