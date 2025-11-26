Экспозиция включает работы разных лет — от школьных рисунков до недавних произведений. Посетители могут увидеть пейзажи, натюрморты и портреты, выполненные в технике многослойной акварели и различных видах графики. По словам организаторов, акварель остаётся основной и любимой техникой художницы.

Елизавета Андрияка — преподавательница Академии акварели и изящных искусств имени Сергея Андрияки, дочь знаменитого художника. В своих работах Елизавета использует тонкие световые и цветовые переходы, эффект воздушности и детальную проработку образов. В пейзажах отражены впечатления от путешествий: на картинах представлены жаркие восточные города, лиричные российские виды и европейская архитектура.

Выставка проходит в художественной школе в корпусе 1802 и будет открыта до 21 декабря. Вход свободный.