Концерт «Месса в Буэнос-Айресе» с оркестром и хором — 30 ноября 30 ноября 15:00 Возраст 6+

В программе — танго-месса аргентинского композитора Мартина Пальмери. Произведение сочетает литургические тексты на латинском языке с современными ритмами и интонациями танго.

Сопровождение инструментального ансамбля расширяет возможности хорового исполнения, делая звучание более плотным.

Мартин Пальмери — современный аргентинский композитор, дирижёр и пианист, работающий в жанрах академической музыки, аргентинского народного и городского танго, хоровых и оркестровых произведений. «Месса в Буэнос-Айресе» — самое известное его произведение, вошедшее в хоровой репертуар по всему миру.

Произведение прозвучит в исполнении академического хора «Ковчег» под руководством Алексея Чернецова и молодежного инструментального ансамбля под руководством Дмитрия Луковкина.

Солисты:

  • Евгения Зубкова (сопрано)
  • Юлия Голышева (аккордеон)
  • Андрей Моисеев (альт)
  • Марьяна Климова (фортепиано)

Концерт состоится в воскресенье, 30 ноября, в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1). Рекомендуемый возраст — 6+. Билеты от 500 рублей по ссылке.

