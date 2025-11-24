В программе — танго-месса аргентинского композитора Мартина Пальмери. Произведение сочетает литургические тексты на латинском языке с современными ритмами и интонациями танго.
Сопровождение инструментального ансамбля расширяет возможности хорового исполнения, делая звучание более плотным.
Мартин Пальмери — современный аргентинский композитор, дирижёр и пианист, работающий в жанрах академической музыки, аргентинского народного и городского танго, хоровых и оркестровых произведений. «Месса в Буэнос-Айресе» — самое известное его произведение, вошедшее в хоровой репертуар по всему миру.
Произведение прозвучит в исполнении академического хора «Ковчег» под руководством Алексея Чернецова и молодежного инструментального ансамбля под руководством Дмитрия Луковкина.
Солисты:
- Евгения Зубкова (сопрано)
- Юлия Голышева (аккордеон)
- Андрей Моисеев (альт)
- Марьяна Климова (фортепиано)
Концерт состоится в воскресенье, 30 ноября, в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1). Рекомендуемый возраст — 6+. Билеты от 500 рублей по ссылке.