Мартин Пальмери — современный аргентинский композитор, дирижёр и пианист, работающий в жанрах академической музыки, аргентинского народного и городского танго, хоровых и оркестровых произведений. «Месса в Буэнос-Айресе» — самое известное его произведение, вошедшее в хоровой репертуар по всему миру.

Произведение прозвучит в исполнении академического хора «Ковчег» под руководством Алексея Чернецова и молодежного инструментального ансамбля под руководством Дмитрия Луковкина.

Солисты:

Евгения Зубкова (сопрано)

Юлия Голышева (аккордеон)

Андрей Моисеев (альт)

Марьяна Климова (фортепиано)

Концерт состоится в воскресенье, 30 ноября, в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1). Рекомендуемый возраст — 6+. Билеты от 500 рублей по ссылке.