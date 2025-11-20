В программе известные композиции коллектива: «Потому что нельзя быть красивой такой», «Как упоительны в России вечера», «С высоких гор спускается туман» и другие.
«Белый Орел» был основан в 1996 году Владимиром Жечковым, который и стал голосом группы. Пик ее популярности пришелся на конец 90-х. После выхода альбома «Потому что нельзя быть красивой такой» — за песню из этого альбома «Как упоительны в России вечера» группа получила премию «Золотой граммофон».
По словам организаторов, концерт станет возможностью «вновь пережить особую атмосферу, когда музыка „Белого Орла“ была саундтреком жизни, а выступления группы отличались энергетикой и высоким профессионализмом».
- Концерт пройдет на сцене ДК «МИЭТ» (площадь Шокина, д. 1, стр. 2) и продлится 1 час 30 минут.
- Билеты стоят от 800 рублей и доступны по ссылке.
- Возрастное ограничение — 12+.
