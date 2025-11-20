«Белый Орел» был основан в 1996 году Владимиром Жечковым, который и стал голосом группы. Пик ее популярности пришелся на конец 90-х. После выхода альбома «Потому что нельзя быть красивой такой» — за песню из этого альбома «Как упоительны в России вечера» группа получила премию «Золотой граммофон».

По словам организаторов, концерт станет возможностью «вновь пережить особую атмосферу, когда музыка „Белого Орла“ была саундтреком жизни, а выступления группы отличались энергетикой и высоким профессионализмом».