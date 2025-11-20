Выставка об истории Зеленограда по газетным страницам открылась в доме «Флейта» 20 ноября - 7 июня

Музей Москвы открыл второй выставочный зал в корпусе 360 выставкой «С первой полосы». Это рассказ о становлении Зеленограда, созданный на основе газетных публикаций и музейных экспонатов. Сразу у входа гостей встречает фотозона, оформленная пуговицами Крюковской пуговичной фабрики.

«Нам написала женщина из города Губаха Пермского края, — рассказывает куратор выставки Анна Николаева. — У неё сохранились пуговицы крюковской фабрики, поступившие в 90-х годах на местное производство, которое вскоре закрылось. Сохранившиеся пуговицы она передала музею, и теперь они представлены в фотозоне на фоне фотографии производственного цеха завода „Ангстрем“ середины 1980-х годов».

Выставка оформлена в виде конструкций остановок с «ломаными» крышами на Центральном проспекте архитектора Бориса Оськина.

«Прозрачные плоскости ветровых ограждений на этих остановках, сами похожи на газетные развороты. Они отражают поток городской жизни и об этом же нам рассказывают статьи окружной газеты „41“, которые включены в экспозиционный показ», — подчеркнула куратор.

Экспозиция построена как последовательность тематических блоков «Зеленоград для…», каждый из которых раскрывает одну из сторон городской истории.

  • «Зеленоград для новостей» показывает, как пресса знакомила читателей с началом строительства города и как школьные летописцы 330-й школы Бауманского района Москвы ходили к будущему городу, фиксируя появление первых объектов. В витринах — их путёвки и маршрутные листы, фотографии, фотоаппарат «Смена», строительная каска 50-60-х годов, инструменты каменщика и ранние планы будущих городских микрорайонов.
  • В разделе «Зеленоград для удобства» рассказывается о формировании городской инфраструктуры и изменениях, внесённых в первоначальный проект города в связи с созданием в нём центра микроэлектронной промышленности, которая, в значительной степени, и определила облик современного Зеленограда.
  • «Зеленоград для науки» объединяет истории о предприятиях и научных организациях. Здесь представлены образцы микросхем, один из первых микрокалькуляторов, пульт управления вычислительной машины, стоявший на орбитальной космической станции «Салют», удостоверения руководителей предприятий и подставка для ручки Леонида Преснухина, изготовленная из корня сосны, найденного в котловане при строительстве МИЭТа.
  • «Зеленоград для искусства» включает материалы о Ведогонь-театре, спектаклях и наградах артиста Павла Курочкина, проекте Сергея Манцерева «Люди в городе» и его работе над скульптурой «Архитектор», прототипом которой является Игорь Покровский, о скульпторе Романе Фашаяне, а также истории детского хора «Кантилена». В разделе представлены элементы театральных декораций, архивные фотографии и концертный жакет участницы хора.
  • «Зеленоград для спорта» рассказывает о развитии спортивной жизни округа: основании зеленоградского полумарафона Борисом Прокопьевым, развитии одного из приоритетных, по словам префекта Анатолия Смирнова, видов спорта в Зеленограде — регби, о Валерии Розове — одном из самых известных спортсменов-альпинистов.

Завершает экспозицию раздел о городской символике — о том, как создавались и утверждались элементы официальной визуальной идентичности Зеленограда.

За шторой расположен отдельный блок военной памяти: материалы о боях в конце ноября — начале декабря 1941 года в районе Крюково, открытии памятника «Танк Т-34», о перезахоронении праха Неизвестного Солдата у стен Кремля в Александровском саду. Здесь же представлены миниатюры Вячеслава Филиппова, выполненные из полистирола.

  • Музей находится в корпусе 360 (третий вход, ближе к Wildberries)
  • Режим работы: вторник — воскресенье с 10:00 до 18:00, в четверг с 13:00 до 21:00.
  • Выставка работает до 7 июня.
  • Билет стоит 200 рублей, есть льготы.
  • Записаться на экскурсии можно онлайн или по телефону 8-499-731-82-89.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
история зеленограда, выставка, флейта, корпус 360, Корпус 360
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новогодними рисунками оформили витрины ДК зеленоградские художники Новости
Ребенок пострадал из-за взрывного устройства — оно было замаскировано под деньги Новости
Топган меняет правила игры: барбершоп, где забота о гостях выходит на новый уровень Реклама
Фитнес-клуб DDX и академия тенниса откроются в строящемся спорткомплексе рядом с городским прудом Новости
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
АО «РАДИУС Автоматика» наращивает объёмы производства и приглашает на работу Новости
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру