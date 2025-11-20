Музей Москвы открыл второй выставочный зал в корпусе 360 выставкой «С первой полосы». Это рассказ о становлении Зеленограда, созданный на основе газетных публикаций и музейных экспонатов. Сразу у входа гостей встречает фотозона, оформленная пуговицами Крюковской пуговичной фабрики.

«Нам написала женщина из города Губаха Пермского края, — рассказывает куратор выставки Анна Николаева. — У неё сохранились пуговицы крюковской фабрики, поступившие в 90-х годах на местное производство, которое вскоре закрылось. Сохранившиеся пуговицы она передала музею, и теперь они представлены в фотозоне на фоне фотографии производственного цеха завода „Ангстрем“ середины 1980-х годов».

Выставка оформлена в виде конструкций остановок с «ломаными» крышами на Центральном проспекте архитектора Бориса Оськина.

«Прозрачные плоскости ветровых ограждений на этих остановках, сами похожи на газетные развороты. Они отражают поток городской жизни и об этом же нам рассказывают статьи окружной газеты „41“, которые включены в экспозиционный показ», — подчеркнула куратор.

Экспозиция построена как последовательность тематических блоков «Зеленоград для…», каждый из которых раскрывает одну из сторон городской истории.

«Зеленоград для новостей» показывает, как пресса знакомила читателей с началом строительства города и как школьные летописцы 330-й школы Бауманского района Москвы ходили к будущему городу, фиксируя появление первых объектов. В витринах — их путёвки и маршрутные листы, фотографии, фотоаппарат «Смена», строительная каска 50-60-х годов, инструменты каменщика и ранние планы будущих городских микрорайонов.

В разделе «Зеленоград для удобства» рассказывается о формировании городской инфраструктуры и изменениях, внесённых в первоначальный проект города в связи с созданием в нём центра микроэлектронной промышленности, которая, в значительной степени, и определила облик современного Зеленограда.

«Зеленоград для науки» объединяет истории о предприятиях и научных организациях. Здесь представлены образцы микросхем, один из первых микрокалькуляторов, пульт управления вычислительной машины, стоявший на орбитальной космической станции «Салют», удостоверения руководителей предприятий и подставка для ручки Леонида Преснухина, изготовленная из корня сосны, найденного в котловане при строительстве МИЭТа.

«Зеленоград для искусства» включает материалы о Ведогонь-театре, спектаклях и наградах артиста Павла Курочкина, проекте Сергея Манцерева «Люди в городе» и его работе над скульптурой «Архитектор», прототипом которой является Игорь Покровский, о скульпторе Романе Фашаяне, а также истории детского хора «Кантилена». В разделе представлены элементы театральных декораций, архивные фотографии и концертный жакет участницы хора.

«Зеленоград для спорта» рассказывает о развитии спортивной жизни округа: основании зеленоградского полумарафона Борисом Прокопьевым, развитии одного из приоритетных, по словам префекта Анатолия Смирнова, видов спорта в Зеленограде — регби, о Валерии Розове — одном из самых известных спортсменов-альпинистов.

Завершает экспозицию раздел о городской символике — о том, как создавались и утверждались элементы официальной визуальной идентичности Зеленограда.

За шторой расположен отдельный блок военной памяти: материалы о боях в конце ноября — начале декабря 1941 года в районе Крюково, открытии памятника «Танк Т-34», о перезахоронении праха Неизвестного Солдата у стен Кремля в Александровском саду. Здесь же представлены миниатюры Вячеслава Филиппова, выполненные из полистирола.