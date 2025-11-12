Для детей с 6 лет: экофестиваль «Экология. Важно. Нужно. Интересно!» — 16 ноября 16 ноября 11:00 Возраст 6+

Фестиваль, посвящённый бережному отношению к окружающей среде, объединит десятки тематических площадок. В программе — детские мастер-классы, лекции о разумном потреблении и сортировке мусора, кинолекторий о национальных парках России и концерт зеленоградской группы.

Мероприятия фестиваля

С 13:30 до 14:10 состоится открытие фестиваля и выступление творческих коллективов КЦ «Зеленоград»

С 14:00 до 17:00 посетители смогут принять участие в мастер-классах по раздельному сбору отходов и осознанному потреблению. На тематической площадке благотворительного проекта «Добрые крышечки» пройдут лекции, викторины, консультации и акции по сбору вторсырья. На площадке экологического движения МИЭТ можно будет сдать различные виды пластика, макулатуру, металл, стекло, чеки, пластиковые карты, блистеры от таблеток, батарейки — а экоцентр «Дом лани» расскажет о правилах зимней подкормки птиц.

С 14:20 до 15:45 креативный стилист-имиджмейкер Татьяна Гордеева прочитает лекцию «Гардероб. Разумное потребление. 7 способов позаботиться об экологии», а экотренер Анна Рожкова расскажет, почему раздельный сбор в Москве лучше, чем в Вашингтоне.

С 15:00 до 17:00 пройдет кинолекторий медиапроекта «Национальные парки России. Самарская Лука» — проект представит режиссер Владимир Зайцев.

С 15:00 до 15:45 пройдет интерактивная программа для детей «Мастерская ритмов» — участники мероприятия познакомятся с коллекцией перкуссионных инструментов со всего мира и секретами их изготовления, узнают, как можно из подручного материала самостоятельно изготовить простейшие музыкальные инструменты.

С 16:00 до 17:00 фестиваль завершится концертом зеленоградской группы «Глафира Band», исполняющей «музыку радости» — прозвучат авторские, народные и популярные песни в живом исполнении. В течение дня пройдут творческие мастер-классы — на них юные участники фестиваля научатся рисовать на тканевых сумках-шопперах, сделают перышко из ниток и попробуют роспись по дереву.

Также в рамках фестиваля будет работать выставка-пристройство бездомных животных «Ищу друга» от приюта «Доринвест» — с 11:00 до 16:00

Экофестиваль пройдет в субботу, 16 ноября, в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1). Вход свободный, регистрация не требуется.

дети, экология, родители
