В следующее воскресенье пройдет фестиваль K-Battle vol.2, который организаторы заявляют как всероссийский. В программе — соревнования танцоров по направлению k-pop cover dance: дети и взрослые, соло и команды, новички и профессионалы.
К-Pop (Korean pop) — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников во всём мире.
Все выступления пройдут на профессиональной сцене с полным световым и звуковым оснащением. Каждый участник получит фото- и видеосъёмку номера, а победители — кубки, медали, дипломы и другие призы.
Судьи будут оценивать технику исполнения (четкость движения, чистоту линий), артистизм, синхронность и сценический образ (сходство с оригиналом кавера).
- Регистрация зрителей открыта до 15 ноября по ссылке.
- Зрительский билет — 1000 рублей (в день проведения фестиваля — 1500 рублей).
- Для покупки билета необходимо написать в личные сообщения администратору фестиваля — @kbattleadmin — и получить реквизиты для оплаты. Вход для детей до 6 лет — бесплатный.