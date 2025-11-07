В следующее воскресенье пройдет фестиваль K-Battle vol.2, который организаторы заявляют как всероссийский. В программе — соревнования танцоров по направлению k-pop cover dance: дети и взрослые, соло и команды, новички и профессионалы.

К-Pop (Korean pop) — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников во всём мире.