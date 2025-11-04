В ноябре можно будет услышать барочную виолончель, клавесин и фортепиано, а также познакомиться с историей музыкальных эпох.

Первый концерт — в субботу, 8 ноября, в 18:00. В программе — произведения Баха, Вивальди, Корелли и других композиторов барочной эпохи. На сцене Никита Засыпкин (барочная виолончель) и Валерий Харламов (клавесин) — лауреаты международных конкурсов и участники ведущих музыкальных фестивалей.

Стоимость билета — 1350 рублей. Бронирование и покупка доступны на сайте ДК.

Концертная серия продолжится в ноябре: