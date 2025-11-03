Фестиваль этнических культур — 4 ноября в ДК «Андреевка» 4 ноября 12:00

В программе — ярмарка ручных изделий, мастер-классы для детей и взрослых, концерт. Посетители познакомятся с традиционным народным творчеством, попробуют техники декоративно-прикладного искусства и поучаствуют в конкурсах.

С 12:00 до 19:00 в малом зале будет работать ярмарка-выставка и буфет. Там же с 12:00 до 15:00 пройдёт художественная роспись хной (мехенди). Основная часть фестиваля начнется в 16:00 в большом зале — концерт участников конкурсной программы: номинации «Народный танец», «Народный инструмент» и «Народный вокал».

На протяжении дня будут проходить мастер-классы: по ткачеству, росписи пряников и гипсовых фигурок, изготовлению кокошников, созданию народных кукол, браслетов в технике макраме и декоративно-прикладному творчеству. Для детей работает мастерская ритмов, где можно будет поиграть на барабанах и шумовых инструментах.

  • Адрес: Андреевка, улица Староандреевская, участок 59
  • Справки по телефону 8-499-504-29-09

Подробная программа фестиваля

Малый зал

  • 12:00-19:00 — Ярмарка-выставка
  • 12:00-19:00 — Буфет
  • 12:00-15:00 — Мехенди (художественная роспись хной)

Большой зал

  • 16:00-16:15 — Официальная часть. Открытие фестиваля
  • 16:15-17:30 — Номинация «Народный танец». Розыгрыш лотереи. Награждение победителей номинации
  • 17:30-17:45 — Номинация «Народный инструмент»
  • 17:45-19:00 — Номинация «Народный вокал». Розыгрыш лотереи. Награждение победителей номинаций «Народный инструмент» и «Народный вокал»

Мастер-классы

  • 12:00-16:00 — Изготовление кокошника — традиционного русского женского головного убора. Раскраски для самых маленьких
  • 12:30-16:00 — Мастер-класс по ткачеству
  • 12:00-16:00 — Роспись пряников (участие платное, все материалы предоставляются)
  • 12:30-13:30 — Мастер-класс «Птичка счастья» — народная тряпичная кукла
  • 12:00-17:00 — Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок (участие платное, все материалы предоставляются)
  • 12:00-17:00 — Браслет-талисман с натуральными камнями в технике макраме (участие платное, все материалы предоставляются)
  • 12:30-14:30 — Мастерская по декоративно-прикладному творчеству

Хореографический зал

  • 12:00-15:00 — Мастерская ритмов Олега Слуцкого. Игра на перкуссиях, барабанах, шумовой оркестр

