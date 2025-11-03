В программе — ярмарка ручных изделий, мастер-классы для детей и взрослых, концерт. Посетители познакомятся с традиционным народным творчеством, попробуют техники декоративно-прикладного искусства и поучаствуют в конкурсах.

С 12:00 до 19:00 в малом зале будет работать ярмарка-выставка и буфет. Там же с 12:00 до 15:00 пройдёт художественная роспись хной (мехенди). Основная часть фестиваля начнется в 16:00 в большом зале — концерт участников конкурсной программы: номинации «Народный танец», «Народный инструмент» и «Народный вокал».

На протяжении дня будут проходить мастер-классы: по ткачеству, росписи пряников и гипсовых фигурок, изготовлению кокошников, созданию народных кукол, браслетов в технике макраме и декоративно-прикладному творчеству. Для детей работает мастерская ритмов, где можно будет поиграть на барабанах и шумовых инструментах.