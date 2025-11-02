Лекция-концерт про гусли в Музее Зеленограда

Гусли — не просто музыкальный инструмент. Это проводник, соединяющий мир людей с потусторонними силами: духами воды, леса и неба. Так, в русских былинах Садко играл морскому царю, усмиряя шторм и вызывая русалок. Но главной целью гусельной игры было общение между возлюбленными: на деревенских вечерках парни заигрывали с девушками, а те пряли под музыку.

На лекции-концерте расскажут о роли гуслей в поэзии, фольклоре и обрядовых практиках разных народов. Прозвучат музыкальные произведения на гуслях, демонстрирующие многообразие звучания этого инструмента.

Ведущая — музыкант, профессиональный гусляр, композитор и преподаватель игры на гуслях в студии «Хвоя» Мария Волкова.

Начало в 21:00. Вход по бесплатным билетам по ссылке.

Корпус 360 (Дом «Флейта»), вход №4. 12+