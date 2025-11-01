Милана Филимонова родилась в 2012 году в Екатеринбурге. В три года родители начали записывать с ней видео, которые выкладывали на канале Family Box — проект стал вирусным. В 2018 году Милана выпустила свой первый трек «Мама знает», который набрал более 70 миллионов просмотров на YouTube.

Сегодня за плечами артистки — собственный музыкальный альбом, сольный концерт в Москве, участие в программах телеканалов Муз-ТВ и «Музыка Первого», а также награды премии «Песня года-2023» и «Песня года-2024».

Концерт Миланы Филимоновой пройдет в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1). Выступление начнется в 18:00 и продлится 1 час 20 минут без антракта. Билеты стоят от 1500 рублей и доступны по ссылке.