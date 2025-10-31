На дискуссионно-просветительскую площадку «Инновационный Зеленоград 2025 — взгляд в будущее» приглашают молодых исследователей, студентов, преподавателей и просто любознательных жителей.

Обсудят прогнозы футурологов и специалистов в области искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, микроэлектроники, биомедицины.

Центральное событие: дискуссия «Образ будущего и важнейшие области научных и технологических прорывов» — эксперты представят прогнозы и расскажут о внедрении передовых инноваций в промышленности, образовании и бизнесе.

Среди участников — представители технологических компаний:

Дмитрий Зубцов, руководитель Академии технологий, данных и кибербезопасности СберУниверситета;

Аркадий Бойко, директор по продуктам для внутренних рынков АО «НИИМЭ»;

Александр Сапегин, начальник лаборатории радиофотоники АО «НИИМЭ»;

Вадим Кондратцев, руководитель отдела разработки программных интерфейсов, ИИ и анализа данных компании Friflex;

Александра Гончарова, инженер биомедицинских систем АО «НИИМЭ»;

Александр Овцын, кандидат химических наук, ведущий инженер-технолог АО «НИИТМ»;

Леонид Мироненко, GR-эксперт, основатель консалтингового агентства GR Project.

Слушатели смогут задать вопросы по интересующей теме и получить ответы и прогнозы от профессионалов.