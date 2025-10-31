На дискуссионно-просветительскую площадку «Инновационный Зеленоград 2025 — взгляд в будущее» приглашают молодых исследователей, студентов, преподавателей и просто любознательных жителей.
Обсудят прогнозы футурологов и специалистов в области искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, микроэлектроники, биомедицины.
Центральное событие: дискуссия «Образ будущего и важнейшие области научных и технологических прорывов» — эксперты представят прогнозы и расскажут о внедрении передовых инноваций в промышленности, образовании и бизнесе.
Среди участников — представители технологических компаний:
- Дмитрий Зубцов, руководитель Академии технологий, данных и кибербезопасности СберУниверситета;
- Аркадий Бойко, директор по продуктам для внутренних рынков АО «НИИМЭ»;
- Александр Сапегин, начальник лаборатории радиофотоники АО «НИИМЭ»;
- Вадим Кондратцев, руководитель отдела разработки программных интерфейсов, ИИ и анализа данных компании Friflex;
- Александра Гончарова, инженер биомедицинских систем АО «НИИМЭ»;
- Александр Овцын, кандидат химических наук, ведущий инженер-технолог АО «НИИТМ»;
- Леонид Мироненко, GR-эксперт, основатель консалтингового агентства GR Project.
Слушатели смогут задать вопросы по интересующей теме и получить ответы и прогнозы от профессионалов.
- 12 ноября с 14:00 до 17:00 в ДК МИЭТ (пл. Шокина, 1с2).
- Участие бесплатное, 16+
- Регистрация по ссылке
