Какое место займёт Зеленоград в технологическом будущем — обсудят на футурологической площадке 12 ноября 14:00

На дискуссионно-просветительскую площадку «Инновационный Зеленоград 2025 — взгляд в будущее» приглашают молодых исследователей, студентов, преподавателей и просто любознательных жителей.

Обсудят прогнозы футурологов и специалистов в области искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, микроэлектроники, биомедицины.

Центральное событие: дискуссия «Образ будущего и важнейшие области научных и технологических прорывов» — эксперты представят прогнозы и расскажут о внедрении передовых инноваций в промышленности, образовании и бизнесе.

Среди участников — представители технологических компаний:

  • Дмитрий Зубцов, руководитель Академии технологий, данных и кибербезопасности СберУниверситета;
  • Аркадий Бойко, директор по продуктам для внутренних рынков АО «НИИМЭ»;
  • Александр Сапегин, начальник лаборатории радиофотоники АО «НИИМЭ»;
  • Вадим Кондратцев, руководитель отдела разработки программных интерфейсов, ИИ и анализа данных компании Friflex;
  • Александра Гончарова, инженер биомедицинских систем АО «НИИМЭ»;
  • Александр Овцын, кандидат химических наук, ведущий инженер-технолог АО «НИИТМ»;
  • Леонид Мироненко, GR-эксперт, основатель консалтингового агентства GR Project.

Слушатели смогут задать вопросы по интересующей теме и получить ответы и прогнозы от профессионалов.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
миэт, наука
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Фактически заработал сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами Новости
Курсы подготовки к школе для детей, у которых русский не родной язык, открылись в Зеленограде Новости
4 ноября в КЦ «Зеленоград» пройдет спектакль «Опасный холостяк» Московского театра комедии Реклама
Новогоднюю ёлку установили у ТЦ «Панфиловский» за два с половиной месяца до праздников. По просьбе префектуры Новости
Два человека погибли в ДТП Ленинградском шоссе рядом с Зеленоградом Новости
Скоро в Зеленограде — концерт легендарного певца, музыканта и композитора Кая Метова! Реклама
Субботник в Зеленограде: сотни мешков мокрой листвы и отсутствие горожан Новости
Коллективное обращение в прокуратуру о плохом качестве горячей воды готовят жители 12-го микрорайона — подписи под ним собирают до конца выходных Новости
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
Пьяный мужчина напал на автобус и водителя возле станции Крюково Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру