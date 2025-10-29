Зрителей ждёт большое стендап-шоу одного из самых известных комиков страны.

Организаторы отмечают особую атмосферу выступлений артиста:

«Серьезное лицо, обаяние, резкость — Нурлан делает это с таким изяществом и превосходством, что единственное, что остается зрителю — восхититься, расслабиться и посмеяться от души».

Нурлан Сабуров начал свою карьеру стендап-комика на канале ТНТ в 2013 году. Он выступал с сольными стендап-шоу, а с апреля 2019 года стал ведущим популярного YouTube-шоу «Что было дальше?» на канале LABELCOM, набравшего миллионы подписчиков. В мае 2020 года журнал Forbes включил Сабурова в рейтинг «30 Under 30» в категории «Новые медиа».

Шоу состоится 28 ноября в 20:00 в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1). Продолжительность — 1 час 45 минут. Возрастное ограничение — 18+.

Билеты стоят от 1700 рублей и доступны по ссылке.