В субботу в библиотеке в корпусе 1462 пройдёт литературная гостиная «Время Евгения», посвящённая писателю Евгению Чижову, трагически погибшему этим летом. Встреча будет посвящена творчеству и личности автора, который почти два десятилетия жил и работал в Зеленограде.
Друзья и коллеги вспомнят Чижова, расскажут об особенностях его писательского метода, прозвучат отрывки из произведений и интервью. Участники вечера смогут пообщаться со спикерами, задать вопросы и обсудить вклад автора в современную литературу. Самым активным гостям вручат книги писателя.
В память о писателе на площадке выступят:
- Илья Бражников — филолог, писатель, эссеист, доктор филологических наук
- Дмитрий Данилов — писатель, драматург, поэт
- Михаил Дзюбенко — филолог, историк, друг детства Е. Чижова
- Ольга Лапшина — актриса театра и кино
- Игорь Лёвшин — поэт, прозаик, музыкант
- Александр Ливенцов — писатель, автор блога «Была такая книжка»
- Русина Ши (Шихатова) — литературный продюсер, основатель агентства «Шинель-медиа»
Чижов родился в Москве, последние около 20 лет жил в Зеленограде. Он — автор романов «Собиратель рая», «Без имени», «Тёмное прошлое человека будущего», «Перевод с подстрочника». За «Собирателя рая» писатель получил международную премию «Ясная Поляна», за «Перевод с подстрочника» — премию «Венец» Союза писателей Москвы.
В Зеленограде Чижов активно участвовал в жизни культурного сообщества: посещал встречи киноклуба в библиотеке, читал лекции о мировом кино.