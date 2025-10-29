В субботу в библиотеке в корпусе 1462 пройдёт литературная гостиная «Время Евгения», посвящённая писателю Евгению Чижову, трагически погибшему этим летом. Встреча будет посвящена творчеству и личности автора, который почти два десятилетия жил и работал в Зеленограде.

Друзья и коллеги вспомнят Чижова, расскажут об особенностях его писательского метода, прозвучат отрывки из произведений и интервью. Участники вечера смогут пообщаться со спикерами, задать вопросы и обсудить вклад автора в современную литературу. Самым активным гостям вручат книги писателя.

В память о писателе на площадке выступят: