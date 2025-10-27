В среду 29 октября в Центре московского долголетия «Савелки» (корпус 320) пройдёт концерт «Осенние посиделки».
Ансамбль «Шаркунок» создан на базе детской музыкальной школы им. М.П. Мусоргского. Коллектив занимается изучением и сохранением традиционной музыкальной культуры Рязанской области. Название — «Шаркунок» — в честь традиционной берестяной погремушки, которая выглядит как коробочка из бересты с горошинами внутри.
Обычно мероприятия, организованные центрами московского долголетия рассчитаны на аудиторию 55+, но в этот раз приглашают всех желающих. Концерт начнется в 17:30. Вход — свободный, регистрация не требуется.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Курсы подготовки к школе для детей, у которых русский не родной язык, открылись в Зеленограде Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости