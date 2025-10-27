В среду 29 октября в Центре московского долголетия «Савелки» (корпус 320) пройдёт концерт «Осенние посиделки».

Ансамбль «Шаркунок» создан на базе детской музыкальной школы им. М.П. Мусоргского. Коллектив занимается изучением и сохранением традиционной музыкальной культуры Рязанской области. Название — «Шаркунок» — в честь традиционной берестяной погремушки, которая выглядит как коробочка из бересты с горошинами внутри.

Обычно мероприятия, организованные центрами московского долголетия рассчитаны на аудиторию 55+, но в этот раз приглашают всех желающих. Концерт начнется в 17:30. Вход — свободный, регистрация не требуется.