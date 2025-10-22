Спектакль на армянском языке «25 час» покажет театр «Шунч». Это история о сложности семейных отношений и важных жизненных решениях:

«Занятость, обязанности, годы проходят, и хотя члены семьи остаются рядом, они не вместе по-настоящему. Когда вы в последний раз сидели за одним столом, разговаривали, смеялись, делились чувствами?»

25 октября, пятница, 19:00. Билеты.

А сегодня, 22 октября в 19:00 пройдет вечер армянской музыки: звезды армянской эстрады исполнят современные авторские и народные песни. Билеты.

ДК МИЭТ, площадь Шокина 1с2