Любителей хоккея приглашают поддержать команды на новом льду Зеленограда — в спортивном комплексе Arena Play на площадке «Технополис Москва — Алабушево».
Здесь 26 октября в 19:00 пройдёт первая игра Суперсерии: на лёд выйдут зеленоградская команда «Крылья Победы» и «Красные Барракуды» из поселка Снегири в Истринском районе.
Суперсерия ЗХЛ объединяет любителей и игроков со спортивным прошлым, чтобы зрители могли увидеть любительский хоккей более высокого уровня.
Вход на матч свободный.
Arena Play находится на площадке ОЭЗ «Алабушево». Точка на карте: 56.005784, 37.149697. До комплекса можно доехать на автобусах 3 или 24 до остановки «Проектируемый проезд 5557».
