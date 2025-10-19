Гости смогут посетить лекции и мастер-классы, поучаствовать в дегустациях и конкурсах с призами от партнеров.

Программа фестиваля:

12:00-12:30 — Торжественное открытие фестиваля (концертная программа, знакомство с участниками фестиваля)

12:00-17:00 — Кофе-маркет, чайная станция, кофейное дерево желаний, хэндмейд ярмарка, фотозоны «Город кофе», «Коты и кофе», «Осенний пикник», арт-выставка картин из кофейных зерен

12:30-13:10 — Кофейная йога

13:00-14:00 — Лекция с дегустацией «Кофе. Как так или иначе страны влияют на формирование вкуса и как выбрать зерно, которое подходит именно вам?»

13:30-14:10 — Экологическая встреча «Переработка кофейного жмыха»

14:00-14:30 — Мастер-класс по созданию арт-объектов из кофейного жмыха

14:00-14:40 — Лекция «Фудпейринг: что это такое и с чем его едят?»

14:30-15:00 — Мастер-класс по созданию осеннего декора

15:00-15:30 — Мастер-класс по созданию свечей с ароматом кофе

15:30-15:45 — Розыгрыш лотереи от кофеен «Эспрома»

15:45-17:00 — DJ-сет

«Фестиваль — отличная возможность не только открыть новые вкусы, но и провести время в приятной компании. Приходите всей семьей!» — пишут организаторы.

Мероприятие начнется в городском парке у памятника Лермонтову (56.192505, 36.980652). Из Зеленограда можно добраться автобусом 312 от Крюково, электричкой от Крюково до станции «Подсолнечная» или на машине по Ленинградскому или Пятницкому шоссе.