Гости смогут посетить лекции и мастер-классы, поучаствовать в дегустациях и конкурсах с призами от партнеров.
Программа фестиваля:
- 12:00-12:30 — Торжественное открытие фестиваля (концертная программа, знакомство с участниками фестиваля)
- 12:00-17:00 — Кофе-маркет, чайная станция, кофейное дерево желаний, хэндмейд ярмарка, фотозоны «Город кофе», «Коты и кофе», «Осенний пикник», арт-выставка картин из кофейных зерен
- 12:30-13:10 — Кофейная йога
- 13:00-14:00 — Лекция с дегустацией «Кофе. Как так или иначе страны влияют на формирование вкуса и как выбрать зерно, которое подходит именно вам?»
- 13:30-14:10 — Экологическая встреча «Переработка кофейного жмыха»
- 14:00-14:30 — Мастер-класс по созданию арт-объектов из кофейного жмыха
- 14:00-14:40 — Лекция «Фудпейринг: что это такое и с чем его едят?»
- 14:30-15:00 — Мастер-класс по созданию осеннего декора
- 15:00-15:30 — Мастер-класс по созданию свечей с ароматом кофе
- 15:30-15:45 — Розыгрыш лотереи от кофеен «Эспрома»
- 15:45-17:00 — DJ-сет
«Фестиваль — отличная возможность не только открыть новые вкусы, но и провести время в приятной компании. Приходите всей семьей!» — пишут организаторы.
Мероприятие начнется в городском парке у памятника Лермонтову (56.192505, 36.980652). Из Зеленограда можно добраться автобусом 312 от Крюково, электричкой от Крюково до станции «Подсолнечная» или на машине по Ленинградскому или Пятницкому шоссе.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша