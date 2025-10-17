В субботу в культурном центре «Творческий лицей» (корпус 813) пройдет литературно-музыкальная программа, приуроченная к юбилею знаменитой поэтессы, прозаика и барда. Гости услышат стихи и песни Матвеевой, а также познакомятся с интересными фактами из ее жизни.

Ее песни и известны даже тем, кто не знает ее имени: «Жил кораблик, веселый и стройный», «Я леплю из пластилина — пластилин нежней, чем глина», «Любви моей ты боялся зря — не так я страшно люблю».

Гораздо меньше известно, что большую часть жизни она прожила рядом с Зеленоградом — на даче в Сходне, где у нее был скромный домик и участок в семь соток. О том, как она получила свое уникальное имя и чем ее история похожа на историю Золушки можно прочитать на сайте «Зеленоград.ру» в нашем большом материале.