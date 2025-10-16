Что исследуют молодые учёные и как их открытия влияют на нашу жизнь?

24 октября в 10:30 в ДК МИЭТ пройдёт Всероссийский лекторий Российского научного фонда — живая встреча с исследователями, создающими технологии будущего. Они расскажут, с чего начинается путь в науку, почему важна командная работа и как получить грант на собственную разработку. Формат — открытая дискуссия с возможностью задать вопросы.