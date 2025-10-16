Что исследуют молодые учёные и как их открытия влияют на нашу жизнь?
24 октября в 10:30 в ДК МИЭТ пройдёт Всероссийский лекторий Российского научного фонда — живая встреча с исследователями, создающими технологии будущего. Они расскажут, с чего начинается путь в науку, почему важна командная работа и как получить грант на собственную разработку. Формат — открытая дискуссия с возможностью задать вопросы.
Вы услышите
- Александра Герасименко: о гибких интерфейсах из наноматериалов для носимой биоэлектроники;
- Константина Царика: о гетероструктурах из нитрида галлия и мощных транзисторах нового поколения;
- Евгения Портнова: о повышении надёжности энергоснабжения;
- Евгения Кицюка: о создании метаповерхностей для управления состояниями света;
- Артёма Синельника: о фотонике как новом направлении для защитных меток.
После лектория — экскурсия по архитектурному комплексу МИЭТа.
- Регистрация до 23 октября по ссылке.
- ДК МИЭТ (площадь Шокина, 1с2)
- Начало в 10:30
