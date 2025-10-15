Зрителей ждет юбилейное шоу одного из самых популярных артистов страны. В программе — почти 30 песен: легендарные хиты и новые композиции, уже завоевавшие любовь слушателей.

Организаторы обещают яркий вечер с живым звуком, сильной эмоциональной отдачей и атмосферой тепла: «Программа большого праздничного концерта включает в себя почти 30 лучших песен артиста, а шоу готовят ведущие специалисты отечественной индустрии развлечений. Это будет грандиозное событие, которое нельзя пропустить».

Стас Михайлов — народный артист РФ, неоднократный лауреат музыкальных премий «Шансон года» и «Золотой граммофон». В 2025 году он отмечает 55-летие. За этот год он дал десятки концертов по всей стране и записал дуэты с молодыми исполнительницами Севиль и Люсей Чеботиной.

Концерт состоится 27 ноября в 20:00 в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — два часа без антракта. Билеты стоят от 2500 рублей и доступны на сайте.