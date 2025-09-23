Косицын имеет репутацию «короля прожарки». Его конек — острая, адресная сатира, циничный и хлёсткий юмор, большое количество импровизаций.

Косицын — резидент ТНТ, победитель Roast Battle и основатель проекта «Площадка». За 10 лет на сцене он стал заметным игроком на стендап-сцене страны.

Концерт Романа Косицына состоится в эту пятницу, 26 сентября, в Доме культуры МИЭТ (площадь Шокина, 1с2). Начало в 19:00, возрастное ограничение — 18+. Билеты стоят от 1680 до 3675 рублей и доступны по ссылке.