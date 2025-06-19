В рамках фестиваля пройдут любительские и соревновательные забеги:
- для детей до 7 лет в сопровождении родителя на 300 метров
- для всех желающих от 7 до 80 лет на 1000 метров
- скандинавская ходьба для всех желающих на 1000 метров
- соревновательные забеги для мужчин от 55 лет и женщин от 50 лет на 1400 метров
- соревновательные забеги для участников от 18 лет и старше на 2700 метров.
Программа фестиваля 21 июня (суббота):
- Регистрация участников и выдача номеров: с 10:30 до 11:00
- Забеги: с 11:05 до 12:30.
Место проведения: лыжероллерная трасса за 17-м микрорайоном (улица Зелёная).
Соревновательные забеги — при наличии медицинского допуска.
Дополнительная информация 8-499-735-99-71
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