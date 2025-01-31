В своём балете хореограф Максим Севагин остаётся верен сюжетной линии сказки Андерсона — истории Кая и Герды. Это зрелищная, эффектная сказка-фантасмагория, фантазия о дружбе, надежде, безграничной вере и чудесах, на которые способна только истинная любовь.

«Поставить это произведение было моей детской мечтой, я вынашивал идею создания балета более десяти лет, говорит хореограф. — Сказка Андерсена — невероятно благодатный материал: большое количество ярких персонажей, мотивы христианской философии, темы дороги, развития, трансформации и преображения на пути к совершенству».