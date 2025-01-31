В своём балете хореограф Максим Севагин остаётся верен сюжетной линии сказки Андерсона — истории Кая и Герды. Это зрелищная, эффектная сказка-фантасмагория, фантазия о дружбе, надежде, безграничной вере и чудесах, на которые способна только истинная любовь.
«Поставить это произведение было моей детской мечтой, я вынашивал идею создания балета более десяти лет, говорит хореограф. — Сказка Андерсена — невероятно благодатный материал: большое количество ярких персонажей, мотивы христианской философии, темы дороги, развития, трансформации и преображения на пути к совершенству».
В качестве музыкальной основы Севагин выбрал фрагменты из четвертой, пятой и шестой симфоний Чайковского, став продолжателем традиций театра и знаменитого хореографа Владимира Бурмейстера, поставившего в 1961 году оригинальный балет «Снегурочка» на основе сказки А.Н. Островского и авторской партитуры из музыкальных произведений Чайковского.
Киноверсию балета покажут в рамках проекта «Театр в кино» 16 февраля (воскресенье) в 15:00 в кинотеатре «Каро Иридиум». Билеты по 650 рублей здесь.