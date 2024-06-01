Яркое, мелодичное и по-летнему жаркое продолжение «Музыкальных четвергов» в «Озеропарке». Эстрадно-джазовый концерт Евгении Добровановой! 6 июня в 18:30. Продолжительность: 1 час. Вход свободный.
Евгения Доброванова — стильная и запоминающаяся вокалистка, выпускница эстрадно-джазового отделения Института современного искусства, неоднократный лауреат и обладатель гран-при российских и международных вокальных конкурсов.
Евгения не первый год радует благодарную публику «Озеропарка» концертами. 6 июня зеленоградская фея джаза и харизматичные участники вокальной студии «Вариация» выступят с новой программой, составленной из популярных отечественных хитов в джазовой обработке.
Присоединяйтесь к уютному летнему вечеру в «Озеропарке»! Отличное настроение, прекрасная живая музыка, нежный увлекающий голос и невероятная энергия Евгении ждут вас.
В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие будет перенесено.
Место проведения: ПКиО «Озеропарк», около корпуса 1002.