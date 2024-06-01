Евгения Доброванова — стильная и запоминающаяся вокалистка, выпускница эстрадно-джазового отделения Института современного искусства, неоднократный лауреат и обладатель гран-при российских и международных вокальных конкурсов.

Евгения не первый год радует благодарную публику «Озеропарка» концертами. 6 июня зеленоградская фея джаза и харизматичные участники вокальной студии «Вариация» выступят с новой программой, составленной из популярных отечественных хитов в джазовой обработке.

Присоединяйтесь к уютному летнему вечеру в «Озеропарке»! Отличное настроение, прекрасная живая музыка, нежный увлекающий голос и невероятная энергия Евгении ждут вас.

В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие будет перенесено.

Место проведения: ПКиО «Озеропарк», около корпуса 1002.