Веселый и увлекательный спектакль «Мишкина каша» — по мотивам любимых детьми и родителями рассказов знаменитого писателя Николая Носова пройдёт в культурном центре «Зеленоград» (ДК) в воскресенье 24 марта. Спектакль предназначен для семейного просмотра, 6+.
Неунывающая компания закадычных друзей попадает в самые невероятные истории. Выдерживает в детском лагере ночное «нападение» то ли пиратов, то ли разбойников, то ли монстров. Спасает в чемодане с дырками своего рыжего друга с черным ухом. Героически варят всю ночь напролет кашу… Но главное — они умеют замечательно фантазировать, чего желают и всем зрителям, которые придут на спектакль. Ведь это так увлекательно и радостно — сочинять и рассказывать истории!
В спектакле много музыки, трюков, юмора и иронии. Он адресован зрителям абсолютно всех возрастов.
Когда: 24 марта (воскресенье), начало в 12:00, продолжительность 1 час без антракта.
Где: Центральная площадь, 1, КЦ «Зеленоград» (ДК).
Билеты: от 800 до 1500 рублей, купить.
Рекомендован к просмотру: от 6 лет.