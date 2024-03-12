Неунывающая компания закадычных друзей попадает в самые невероятные истории. Выдерживает в детском лагере ночное «нападение» то ли пиратов, то ли разбойников, то ли монстров. Спасает в чемодане с дырками своего рыжего друга с черным ухом. Героически варят всю ночь напролет кашу… Но главное — они умеют замечательно фантазировать, чего желают и всем зрителям, которые придут на спектакль. Ведь это так увлекательно и радостно — сочинять и рассказывать истории!



В спектакле много музыки, трюков, юмора и иронии. Он адресован зрителям абсолютно всех возрастов.

Когда: 24 марта (воскресенье), начало в 12:00, продолжительность 1 час без антракта.

Где: Центральная площадь, 1, КЦ «Зеленоград» (ДК).

Билеты: от 800 до 1500 рублей, купить.

Рекомендован к просмотру: от 6 лет.