Дата: 25 ноября, 19:00

Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК), Центральная площадь, 1

Купить билеты: shou-kamizyaki

Два часа отборного юмора и только трушные шутки на злобу дня. Все то, что вы видели и намного больше! Будет жарко! Гарантируем! Приходи!