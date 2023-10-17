Новость дня! Самая яркая и выдающаяся команда проектов «Игра» и «Концерты канала ТНТ» — «Камызяки», теперь и в Зеленограде. Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и вся команда в полном составе представят умопомрачительное шоу без прикрас.
Дата: 25 ноября, 19:00
Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК), Центральная площадь, 1
Купить билеты: shou-kamizyaki
Два часа отборного юмора и только трушные шутки на злобу дня. Все то, что вы видели и намного больше! Будет жарко! Гарантируем! Приходи!
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