Команда «Камызяки» представит умопомрачительное шоу без прикрас — 25 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) 17.10.2023 Реклама ООО «ПРАВДА МЬЮЗИК», ИНН 9721195970, erid:LatgBzuHk

Новость дня! Самая яркая и выдающаяся команда проектов «Игра» и «Концерты канала ТНТ» — «Камызяки», теперь и в Зеленограде. Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и вся команда в полном составе представят умопомрачительное шоу без прикрас.

Дата: 25 ноября, 19:00
Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК), Центральная площадь, 1

Купить билеты: shou-kamizyaki

Два часа отборного юмора и только трушные шутки на злобу дня. Все то, что вы видели и намного больше! Будет жарко! Гарантируем! Приходи!

Метки:
Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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