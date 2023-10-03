Путешествие во времени, не вставая со стула? С интерактивными программами от ретро-проекта «Funvintage» для детей 5-12 лет возможно все!

Две октябрьские субботы в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) обещают быть захватывающими. Любознательные ребята смогут в буквальном смысле прикоснуться к эпохе прошлого, провести время интересно и с пользой.