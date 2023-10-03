Путешествие во времени, не вставая со стула? С интерактивными программами от ретро-проекта «Funvintage» для детей 5-12 лет возможно все!
Две октябрьские субботы в Культурном центре «Доброволец» (корпус 514А) обещают быть захватывающими. Любознательные ребята смогут в буквальном смысле прикоснуться к эпохе прошлого, провести время интересно и с пользой.
Дата: 7 октября, 15:00-16:00
Стоимость: 600 рублей
Билеты по ссылке: Музей в чемодане.
Необычные экспонаты и удивительные факты из чемодана.
Показ экспонатов будет проходить в виде викторины. Сначала участникам предлагается угадать предназначение предмета, а затем ведущий, раскрывая тайны использования той или иной вещи, расскажет и об эпохе, когда этот предмет был актуален.
Каждый экспонат, хранящийся в чудесном чемодане, является предком современных, повседневных вещей. Догадаться, как использовали некоторые из них, вполне возможно. Но предназначение других настолько неожиданно, что удивит как детей, так и взрослых.
Дата: 14 октября, 15:00-16:00
Стоимость: 600 рублей
Билеты по ссылке: Ретро-игры
Эта встреча будет полностью посвящена играм прошлого. Гостям не просто покажут и расскажут о том, во что играли раньше — все желающие получат возможность поиграть в некоторые из игр. Каждый сможет проверить свою ловкость с помощью старинной французской бильбоке, посоревноваться в устойчивости в беге на колодках, продемонстрировать меткость в игре-прадедушке современного боулинга и многое другое.
Особенно полезной программа окажется для родителей с детьми, потому что сможет показать подрастающему поколению, как можно интересно проводить время без гаджетов и вне Интернета.
Обращаем ваше внимание, что рекомендованный возраст посетителей — от 5 до 12 лет. Но на проекте будут рады видеть гостей любого возраста.
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Звоните: 8-499-736-20-74.