Фестиваль «Рыбная неделя» открывается в пятницу на площадке в 16-м микрорайоне и будет идти до 4 июня. В программе — два десятка кулинарных мастер-классов, рыбный общепит и рынок, концерты. Будет работать карусель.
Кулинарные мастер-классы
- Паэлья с морепродуктами
- Минтай в индийском стиле
- Финская белая уха
- Идеальные котлеты с картофелем
- Филе форели с кремом и соусом голондес
- Фиш-энд-чипс
- Вок с морепродуктами
- Мидии в сырном соусе
- Паста с морепродуктами
- Тартар из лосося
- Пельмени с лососем
- Дары моря
- Сибас по средиземноморский
- Тельное с картофелем пай
- Лосось с зелёным соусом и солеными желтками
- Риет из красной рыбы на фокаче
- Быстрый суп и Паштет
- Лепестки сибаса антипасти
- Рулетики из форели с томаго и нежным кремом
Расписание мастер-классов на сайте moscowseasons.com.
Рыбный общепит
Блюда из морепродуктов: жаренные королевские креветки, мидии на костре, жареную дорадо, фаршированную скумбрию, уха из осетровых пород рыб, сваренная в казане на открытом огне.
Время работы: будни с 12:00 до 21:00, в выходные с 11:00 до 21:00.
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