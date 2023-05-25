Фестиваль «Рыбная неделя» — с 26 мая по 4 июня на площадке в 16 микрорайоне 26 мая - 4 июня

Фестиваль «Рыбная неделя» открывается в пятницу на площадке в 16-м микрорайоне и будет идти до 4 июня. В программе — два десятка кулинарных мастер-классов, рыбный общепит и рынок, концерты. Будет работать карусель.

Кулинарные мастер-классы

  • Паэлья с морепродуктами
  • Минтай в индийском стиле
  • Финская белая уха
  • Идеальные котлеты с картофелем
  • Филе форели с кремом и соусом голондес
  • Фиш-энд-чипс
  • Вок с морепродуктами
  • Мидии в сырном соусе
  • Паста с морепродуктами
  • Тартар из лосося
  • Пельмени с лососем
  • Дары моря
  • Сибас по средиземноморский
  • Тельное с картофелем пай
  • Лосось с зелёным соусом и солеными желтками
  • Риет из красной рыбы на фокаче
  • Быстрый суп и Паштет
  • Лепестки сибаса антипасти
  • Рулетики из форели с томаго и нежным кремом

Расписание мастер-классов на сайте moscowseasons.com.

Рыбный общепит

Блюда из морепродуктов: жаренные королевские креветки, мидии на костре, жареную дорадо, фаршированную скумбрию, уха из осетровых пород рыб, сваренная в казане на открытом огне.

Время работы: будни с 12:00 до 21:00, в выходные с 11:00 до 21:00.

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Метки:
микрорайон 16, фестиваль, рыба и морепродукты
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