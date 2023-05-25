Рыбный общепит

Блюда из морепродуктов: жаренные королевские креветки, мидии на костре, жареную дорадо, фаршированную скумбрию, уха из осетровых пород рыб, сваренная в казане на открытом огне.



Время работы: будни с 12:00 до 21:00, в выходные с 11:00 до 21:00.