Интерактивная программа «Культурные каникулы» в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 24.05.2023 Реклама

С 1 по 30 июня в Культурном центре «Зеленоград» открывается летнее творческое объединение для детей от 6 до 11 лет «Культурные каникулы».

Традиционно в июне Культурный центр «Зеленоград» превращается в площадку для летнего отдыха, начинается пора творческих каникул. В этом году для юных зеленоградцев подготовили настоящую мастерскую для прокачивания множества полезных навыков — летний интенсив!

Программа «Культурные каникулы»:

  • летняя творческая площадка будет работать с 09:30 до 13:00
  • ребят ждут более 60 часов полезных мастер-классов и занятий по самым разным направлениям — от вокала до лего-конструирования
  • профессионалы своего дела и ведущие руководители творческих коллективов города передадут участникам свой опыт и знания
  • развлекательные программы, квесты, веломобили, подвижные игры на свежем воздухе и дискотеки не дадут заскучать ни на минуту
  • огромные возможности для творческого развития, новые друзья и крутые впечатления от летних каникул.

Возможно приобрести абонемент как на 5 дней (3750 рублей), 10 дней (6750 рублей), 20 дней (12000 рублей), так и на разовое посещение (900 рублей).

Кому будет интересна интерактивная программа?

  • Тем, кто хочет раскрыть в себе музыкальный талант. Специально для детей руководители коллективов Культурного центра «Зеленоград» откроют творческие мастерские и дадут несколько профессиональных мастер-классов! В дружественной обстановке под руководством доброжелательных и внимательных педагогов ваш ребенок охотно приобщится к миру музыки и испытает радость первых успехов.
  • Тому, кто желает окунуться в мир двух важнейших видов искусства — мир театра и музыки! Профессионалы познакомят ребят с артикуляционной гимнастикой, научат правильно дышать во время пения и дадут каждому юному артисту роль в волшебной музыкальной сказке.
  • Ребятам, которые хотят выучить пару-тройку полноценных танцев. На летнем интенсиве дети постепенно изучат три направления: классический, народный и современный танец.
  • Творческим натурам. Участники «Культурных каникул» научатся делать поделки из безопасных и естественных материалов, откроют для себя новые направления в декоративно-прикладном творчестве и попробуют свои силы в тонком искусстве пластилинографии.
  • Отважным и любознательным! Для них подготовили квест: загадочное приключение по таинственным уголкам Культурного центра… и многое-многое другое.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8-499-734-31-71, 8-499-762-42-10.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит пять билетов на «Культурные каникулы». Для получения билетов необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 30 мая мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
клуб друзей, каникулы, летний отдых, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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