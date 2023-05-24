Традиционно в июне Культурный центр «Зеленоград» превращается в площадку для летнего отдыха, начинается пора творческих каникул. В этом году для юных зеленоградцев подготовили настоящую мастерскую для прокачивания множества полезных навыков — летний интенсив!

Программа «Культурные каникулы»:

летняя творческая площадка будет работать с 09:30 до 13:00

ребят ждут более 60 часов полезных мастер-классов и занятий по самым разным направлениям — от вокала до лего-конструирования

профессионалы своего дела и ведущие руководители творческих коллективов города передадут участникам свой опыт и знания

развлекательные программы, квесты, веломобили, подвижные игры на свежем воздухе и дискотеки не дадут заскучать ни на минуту

огромные возможности для творческого развития, новые друзья и крутые впечатления от летних каникул.

Возможно приобрести абонемент как на 5 дней (3750 рублей), 10 дней (6750 рублей), 20 дней (12000 рублей), так и на разовое посещение (900 рублей).





Кому будет интересна интерактивная программа?

Тем, кто хочет раскрыть в себе музыкальный талант. Специально для детей руководители коллективов Культурного центра «Зеленоград» откроют творческие мастерские и дадут несколько профессиональных мастер-классов! В дружественной обстановке под руководством доброжелательных и внимательных педагогов ваш ребенок охотно приобщится к миру музыки и испытает радость первых успехов.

Тому, кто желает окунуться в мир двух важнейших видов искусства — мир театра и музыки! Профессионалы познакомят ребят с артикуляционной гимнастикой, научат правильно дышать во время пения и дадут каждому юному артисту роль в волшебной музыкальной сказке.

Ребятам, которые хотят выучить пару-тройку полноценных танцев. На летнем интенсиве дети постепенно изучат три направления: классический, народный и современный танец.

Творческим натурам. Участники «Культурных каникул» научатся делать поделки из безопасных и естественных материалов, откроют для себя новые направления в декоративно-прикладном творчестве и попробуют свои силы в тонком искусстве пластилинографии.

Отважным и любознательным! Для них подготовили квест: загадочное приключение по таинственным уголкам Культурного центра… и многое-многое другое.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8-499-734-31-71, 8-499-762-42-10.