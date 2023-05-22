Лекция Алексея Савватеева «Математика: от альфы до омеги» пройдет в четверг 25 мая в 18:30 в лектории воскресной школы Филаретовского храма (улица Филаретовская, дом 3, читальный зал). Вход свободный.

Алексей Савватеев — доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, профессор МФТИ. На его ютуб-канале «Маткульт-Привет» более пятисот популярных лекций и 250 тысяч подписчиков.

Кроме того, Савватеев критикует российскую систему образования. По его мнению, она полностью разрушена и нуждается в коренном преобразовании. Он опубликовал «Манифест спасения массовой школы в России» (скачать), в котором выступил за повышение статуса учителя, сокращение его бюрократической отчётности, возрождение системы педагогического образования, ревизию школьных учебников, против насаждения дистанционного обучения и натаскивания учеников исключительно на сдачу ЕГЭ, за большую вариативность этого экзамена.