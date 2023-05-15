Традиционный отчетный концерт зеленоградской детской хореографической школы «Фуэте» пройдет в Культурном центре «Зеленоград». В этом году школа отмечает 30-летие своей творческой деятельности. В программе и проверенные временем репертуарные номера, и новые постановки. Танцевать будут все — от самых младших учеников до выпускников разных лет. Билеты можно приобрести на сайте Культурного центра, они стоят 500 рублей.
«Фуэте» носит имя блистательной советской балерины, примы Большого театра, народной артистки СССР Ольги Лепешинской. И не просто так — школа была создана в 1992 году при непосредственном участии Лепешинской. С этого момента и идет отсчет жизни «Фуэте». В почтенном возрасте знаменитая артистка и педагог часто навещала учеников и делилась с ними секретами мастерства. Ольга Васильевна до последнего дня курировала и поддерживала своё детище, а в завещании просила назвать школу своим именем.
Каждый концерт школы — это праздник танца, гармонии, красоты. Это возможность увидеть лучшие творческие достижения учеников: хореографические композиции из репертуара школы и премьерные номера, исполненные в самых разных танцевальных стилях — от классического и народного до модерна. На сцену выйдут ученики разных возрастов, от самых маленьких до самых старших. А также выпускники школы, среди которых состоявшиеся артисты, работающие в хореографических коллективах и театрах. В том числе, в прославленном ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева, музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Это надо увидеть — тем более, «Фуэте» даёт в Зеленограде только два концерта в год. Билеты стоит купить заранее, потому что зрителей с учетом родителей и друзей учеников ожидается много.
Школа возникла в начале 90-х, получила статус государственной в 2005 году. И только в 2010 году у неё появилось своё удобное помещение в 1-м микрорайоне Зеленограда. Основа обучения — классическая хореография, академическая программа танца. Но это современная школа с различными инновациями. Программа включает в себя классический, народно-сценический танец, модерн-танец, партнерскую гимнастику, историю искусств. Дополнительно можно заниматься фортепиано, силовой гимнастикой, пластикой по методике студии «Гептахор». Учащиеся гастролируют, участвуют в хореографических конкурсах и концертах, ездят на экскурсии в рамках курса истории искусств. Факультативно можно заниматься также в вокальной и театральной мастерских, в изостудии, брать индивидуальные уроки вокала и фортепиано. А для самых маленьких (от трех лет) ведутся занятия по раннему общему эстетическому развитию. Сейчас объявлен набор детей в первые предпрофессиональные классы — подробности можно узнать здесь.