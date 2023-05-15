«Фуэте» носит имя блистательной советской балерины, примы Большого театра, народной артистки СССР Ольги Лепешинской. И не просто так — школа была создана в 1992 году при непосредственном участии Лепешинской. С этого момента и идет отсчет жизни «Фуэте». В почтенном возрасте знаменитая артистка и педагог часто навещала учеников и делилась с ними секретами мастерства. Ольга Васильевна до последнего дня курировала и поддерживала своё детище, а в завещании просила назвать школу своим именем.

Каждый концерт школы — это праздник танца, гармонии, красоты. Это возможность увидеть лучшие творческие достижения учеников: хореографические композиции из репертуара школы и премьерные номера, исполненные в самых разных танцевальных стилях — от классического и народного до модерна. На сцену выйдут ученики разных возрастов, от самых маленьких до самых старших. А также выпускники школы, среди которых состоявшиеся артисты, работающие в хореографических коллективах и театрах. В том числе, в прославленном ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева, музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Это надо увидеть — тем более, «Фуэте» даёт в Зеленограде только два концерта в год. Билеты стоит купить заранее, потому что зрителей с учетом родителей и друзей учеников ожидается много.

Школа возникла в начале 90-х, получила статус государственной в 2005 году. И только в 2010 году у неё появилось своё удобное помещение в 1-м микрорайоне Зеленограда. Основа обучения — классическая хореография, академическая программа танца. Но это современная школа с различными инновациями. Программа включает в себя классический, народно-сценический танец, модерн-танец, партнерскую гимнастику, историю искусств. Дополнительно можно заниматься фортепиано, силовой гимнастикой, пластикой по методике студии «Гептахор». Учащиеся гастролируют, участвуют в хореографических конкурсах и концертах, ездят на экскурсии в рамках курса истории искусств. Факультативно можно заниматься также в вокальной и театральной мастерских, в изостудии, брать индивидуальные уроки вокала и фортепиано. А для самых маленьких (от трех лет) ведутся занятия по раннему общему эстетическому развитию. Сейчас объявлен набор детей в первые предпрофессиональные классы — подробности можно узнать здесь.

Билеты на отчетный концерт «Фуэте»