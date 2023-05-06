Государственная хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей в 1 классы по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе «Хореографической творчество» на 2023-2024 учебный год. Рассказываем о программе обучения и правилах поступления в школу.
Просмотр детей будет проходить в школе 29 мая в 19:00.
Для того чтобы пройти профессиональные испытания, необходимо предварительно записаться:
- на портале mos.ru
- или по телефону 8-945-944-66-22.
Продолжается набор детей от 3,5 лет в подготовительные группы по направлению «Основы классической хореографии».
Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок, подать заявление на выбранную программу обучения и пройти испытательный курс.
Детская хореографическая школа «Фуэте» создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.
Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
- Классический танец
- Народно-сценический танец
- Модерн-танец
- История искусств
- Теория музыки
На подготовительном отделении школа предлагает обучение классической хореографии и исполнительского мастерства. Программа классической хореографии включает в себя занятия по ритмике, гимнастике, музыкальному движению, основам классического танца и теории музыки.
Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.
Запись и более подробная информация по телефону 8-945-944-66-22 или на сайте.