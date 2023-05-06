Хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей в первые предпрофессиональные классы — просмотр кандидатов 29 мая 06.05.2023 Реклама

Государственная хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей в 1 классы по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе «Хореографической творчество» на 2023-2024 учебный год. Рассказываем о программе обучения и правилах поступления в школу.

Набор в первый класс

Просмотр детей будет проходить в школе 29 мая в 19:00.

Для того чтобы пройти профессиональные испытания, необходимо предварительно записаться:

Подготовительное отделение для детей 3-7 лет

Продолжается набор детей от 3,5 лет в подготовительные группы по направлению «Основы классической хореографии».

Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок, подать заявление на выбранную программу обучения и пройти испытательный курс.

О школе

Детская хореографическая школа «Фуэте» создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.

Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Программа:

  • Классический танец
  • Народно-сценический танец
  • Модерн-танец
  • История искусств
  • Теория музыки

На подготовительном отделении школа предлагает обучение классической хореографии и исполнительского мастерства. Программа классической хореографии включает в себя занятия по ритмике, гимнастике, музыкальному движению, основам классического танца и теории музыки.

Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.

Запись и более подробная информация по телефону 8-945-944-66-22 или на сайте.

Метки:
дети, дополнительное образование, танцы, балет, Фуэте
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