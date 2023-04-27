Это история о двух авантюристах с Дикого Запада, которые похитили мальчишку, чтобы получить у его богатого папаши выкуп. Но малыш Джонни, настоящий бесенок, провозглашает себя «вождем краснокожих» и устраивает своим захватчикам такую жизнь, от которой у них кровь стынет в жилах. Вскоре незадачливые разбойники начинают понимать, что они не в состоянии справиться с буйной детской фантазией, и мечтают избавиться от Джонни любым путем.



Под музыку кантри разворачивается смешная история, в которой есть все, что нравится детям: индейцы, бандиты, драки и розыгрыши.