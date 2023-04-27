Спектакль по мотивам знаменитого рассказа О. Генри в постановке Московского Губернского театра пройдёт 16 мая на сцене культурного центра «Зеленоград» (ДК). Рекомендуемый возраст зрителей — от 6 лет.
Это история о двух авантюристах с Дикого Запада, которые похитили мальчишку, чтобы получить у его богатого папаши выкуп. Но малыш Джонни, настоящий бесенок, провозглашает себя «вождем краснокожих» и устраивает своим захватчикам такую жизнь, от которой у них кровь стынет в жилах. Вскоре незадачливые разбойники начинают понимать, что они не в состоянии справиться с буйной детской фантазией, и мечтают избавиться от Джонни любым путем.
Под музыку кантри разворачивается смешная история, в которой есть все, что нравится детям: индейцы, бандиты, драки и розыгрыши.
Когда: 16 мая, 18:00 (продолжительность — 1 час 20 минут, без антракта)
Где: Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград» (ДК)
Билеты: от 800 до 1500 рублей, купить
Рекомендован к просмотру: 6+
Телефон для справок: 8-499-734-31-71.