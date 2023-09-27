Долгожданный концерт Дианы Анкудиновой в Зеленограде.
Дата: 20 октября в 19:00
Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК), Центральная площадь, 1
Билеты на сайте: dianaankudinova.ru
Первый и единственный большой сольный концерт финалистки проектов «Маска» и «ШоуМаскгоон», победителя проекта «Ты супер!», обладательницы уникального тембра и бриллианта российской эстрады Дианы Анкудиновой.
В программе — только избранные номера и только живой голос.
И помните, лучшие места достаются первым.
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